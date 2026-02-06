قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية حول توسيع آفاق السلام بالشرق الأوسط
أصل الحكاية

الصراع مشتعل .. ما سيناريو تأهل الزمالك والمصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية؟

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
أحمد أيمن

لا تزال المنافسة محتدمة في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد نهاية الجولة الرابعة، التي شهدت فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، وفوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على زيسكو الزامبي بهدف نظيف، ما جعل ترتيب المجموعة مفتوحًا قبل الجولتين الأخيرتين. 

في الترتيب الحالي بعد هذه النتائج يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه المصري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما كايزر تشيفز فيشارك المصري بنفس الرصيد، بينما يقبع زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط. 

المباريات المتبقية للزمالك والمصري

تتضمن الجولتان الخامسة والسادسة مواجهات حاسمة لكل من الزمالك والمصري قد تحسم صدارة المجموعة وكذا التأهل للدور المقبل. 

في الجولة الخامسة، يواجه الزمالك زيسكو يونايتد خارج الديار في زامبيا، بينما يحل المصري ضيفًا على كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا.

بعد ذلك في الجولة الأخيرة، يعود الزمالك إلى القاهرة لملاقاة كايزر تشيفز، في حين يستضيف المصري زيسكو يونايتد في مواجهة إياب أرضه. 

ما فرص تأهل الزمالك؟

الزمالك بات على مقربة شديدة من التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يحتاج فقط إلى 4 نقاط من المباراتين المقبلتين لضمان بطاقة التأهل دون انتظار نتائج الفرق الأخرى. 

يعني ذلك أنه إذا فاز في مباراة وتعادل في الأخرى يصل رصيده إلى 12 نقطة، وهو ما يكفي للصعود، وإذا حقق الفوز في المباراتين سيصل إلى 14 نقطة متصدرًا للمجموعة. 

وفي حال تعرض للخسارة في أحد هذه اللقاءات، سيتعين عليه متابعة نتائج المصري وكايزر تشيفز لتحديد موقفه النهائي. 

ما فرص تأهل المصري؟

أما الفريق البورسعيدي، فيعتمد بشكل كبير على نتائجه في الجولتين المقبلتين للبقاء في السباق. 

يحتاج المصري إلى نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا أمام كايزر تشيفز على الأقل للحفاظ على آماله، ومن ثم الفوز على زيسكو يونايتد في الجولة الأخيرة للحصول على 11 نقطة والتأهل مباشرة. 

وإذا خسر أمام كايزر تشيفز، فإن موقفه سيصبح معقدًا، وسيضطر إلى العودة إلى نتائج المواجهات المباشرة بينه وبين المنافسين لحسم بطاقة الصعود، خاصة في حالة تساوي النقاط مع كايزر تشيفز. 

جدير بالذكر أن المنافسة على التأهل بين الزمالك والمصري ستبقى مجهولة المعالم حتى نهاية دور المجموعات، مع العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدد مصير الفريقين. 
 

