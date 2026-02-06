قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مواجهة فالنسيا .. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة رودريجو
دولة التلاوة.. جائزة استثنائية 150 ألف جنيه للفائز في حلقة اليوم
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟

ترامب
ترامب
أحمد أيمن

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل مثيرة حول روتينه داخل الطائرة الرئاسية “إير فورس ون” أثناء سفره للخارج، مؤكدًا أنه لا ينام في الجو مهما طالت الرحلة، بل يفضل البقاء نشطًا ومتيقظًا طوال الوقت. 

أوضح ترامب، خلال حديثه في فعالية “الإفطار الوطني للصلاة” في واشنطن، أن النوم لا يدخل ضمن جدول أعماله على متن الطائرة الرئاسية، حتى في الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات عديدة عبر المحيطات. 

ما سر استيقاظ ترامب خلال رحلاته؟

أثارت تصريحات ترامب بشأن سبب استيقاظه خلال رحلاته الجوية ومراقبته من نافذة الطائرة بحثًا عن الصواريخ أو ما يعتبره تهديدًا، ضحك الحضور، لكنه أكد أنّه يفضل اليقظة الكاملة بدل النوم. 

وبحسب التقارير الأمريكية، فإن “إير فورس ون” ليست مجرد وسيلة نقل بل تُستخدم كـ مقر قيادة متكامل متنقل يمكن للرئيس من خلاله أداء العديد من المهام. 

الطائرة مجهزة بأنظمة اتصالات مشفرة ومتطورة تمكّن ترامب من التواصل مع قادة العالم، وأعضاء الكونغرس، وكبار مساعديه، مما يجعلها بيئة عمل متواصلة حتى أثناء الرحلات الجوية. 

روتين ترامب داخل الطائرة الرئاسية

يتبع ترامب، عادة روتينًا محددًا في الطائرة؛ فهو يتناول الطعام، يشاهد الأخبار على شاشة التلفزيون، يقرأ الصحف، ويتواصل مع موظفيه أو مستشاريه بشأن الأحداث السياسية أو الخطابات القادمة. 

وعادة ما يكون مقربًا من الصحفيين المرافقين له في الرحلة، ما يوفر له منصة للتعبير عن رأيه في مختلف القضايا الجارية. 

كما يستخدم ترامب وقت الرحلات الجوية لمتابعة وسائل الإعلام والتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُعرف عنه نشاطه الدائم في نشر التغريدات والتعليقات، ما يعكس حرصه على البقاء في قلب الأحداث حتى من داخل الطائرة، ويُعد هذا السلوك جزءًا من أسلوبه في الاستمرار بالتواصل المباشر مع جمهوره.

من بين التفاصيل الأخرى التي رصدها التقرير أن الطائرة الرئاسية تحتوي على مطبخين يمكنهما تجهيز وجبات لما يصل إلى 100 شخص، إلا أن ترامب يفضل وجبات محددة، وغالبًا ما تميل إلى الخيارات السريعة التي اعتاد عليها. 

كما يحرص خلال تلك الأوقات على عقد مناقشات غير رسمية مع مستشاريه لمناقشة الملف السياسي الحالي أو الخطط المستقبلية. 

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
