ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل مثيرة حول روتينه داخل الطائرة الرئاسية “إير فورس ون” أثناء سفره للخارج، مؤكدًا أنه لا ينام في الجو مهما طالت الرحلة، بل يفضل البقاء نشطًا ومتيقظًا طوال الوقت.

أوضح ترامب، خلال حديثه في فعالية “الإفطار الوطني للصلاة” في واشنطن، أن النوم لا يدخل ضمن جدول أعماله على متن الطائرة الرئاسية، حتى في الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات عديدة عبر المحيطات.

ما سر استيقاظ ترامب خلال رحلاته؟

أثارت تصريحات ترامب بشأن سبب استيقاظه خلال رحلاته الجوية ومراقبته من نافذة الطائرة بحثًا عن الصواريخ أو ما يعتبره تهديدًا، ضحك الحضور، لكنه أكد أنّه يفضل اليقظة الكاملة بدل النوم.

وبحسب التقارير الأمريكية، فإن “إير فورس ون” ليست مجرد وسيلة نقل بل تُستخدم كـ مقر قيادة متكامل متنقل يمكن للرئيس من خلاله أداء العديد من المهام.

الطائرة مجهزة بأنظمة اتصالات مشفرة ومتطورة تمكّن ترامب من التواصل مع قادة العالم، وأعضاء الكونغرس، وكبار مساعديه، مما يجعلها بيئة عمل متواصلة حتى أثناء الرحلات الجوية.

روتين ترامب داخل الطائرة الرئاسية

يتبع ترامب، عادة روتينًا محددًا في الطائرة؛ فهو يتناول الطعام، يشاهد الأخبار على شاشة التلفزيون، يقرأ الصحف، ويتواصل مع موظفيه أو مستشاريه بشأن الأحداث السياسية أو الخطابات القادمة.

وعادة ما يكون مقربًا من الصحفيين المرافقين له في الرحلة، ما يوفر له منصة للتعبير عن رأيه في مختلف القضايا الجارية.

كما يستخدم ترامب وقت الرحلات الجوية لمتابعة وسائل الإعلام والتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُعرف عنه نشاطه الدائم في نشر التغريدات والتعليقات، ما يعكس حرصه على البقاء في قلب الأحداث حتى من داخل الطائرة، ويُعد هذا السلوك جزءًا من أسلوبه في الاستمرار بالتواصل المباشر مع جمهوره.

من بين التفاصيل الأخرى التي رصدها التقرير أن الطائرة الرئاسية تحتوي على مطبخين يمكنهما تجهيز وجبات لما يصل إلى 100 شخص، إلا أن ترامب يفضل وجبات محددة، وغالبًا ما تميل إلى الخيارات السريعة التي اعتاد عليها.

كما يحرص خلال تلك الأوقات على عقد مناقشات غير رسمية مع مستشاريه لمناقشة الملف السياسي الحالي أو الخطط المستقبلية.