بالصور

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

نظّمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية قافلة طبية مكبرة بقرية البيوم التابعة لمركز الزقازيق، وذلك بقيادة الدكتورة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة المرأة بالمحافظة، وبرعاية الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية وعضو مجلس الشيوخ، وتنفيذاً لتوجيهات النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، في إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه على دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

شهدت القافلة إقبالاً كبيرا من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 350 مواطن من أبناء القرية، من خلال عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وسط تنظيم متميز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، بما يسهم في تقديم خدمة طبية لائقة للأهالي بالمجان، ويعكس حرص الحزب على الوصول إلى المواطنين في أماكنهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية..

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية وعضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم هذه القوافل الطبية يأتي في إطار خطة الحزب لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن الحزب يولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات المجتمعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتسهم في تخفيف الأعباء عنهم، لافتا إلى استمرار تنظيم مثل هذه القوافل خلال الفترة المقبلة لتغطية أكبر عدد ممكن من القرى والمراكز بالمحافظة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة المرأة بالشرقية، أن القافلة الطبية بقرية البيوم جاءت استجابة لاحتياجات الأهالي وحرصاً على توفير خدمة طبية متميزة ومجانية لهم، مشيرة إلى أن أمانة المرأة تعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات صحية واجتماعية تستهدف دعم الأسر البسيطة وتحسين جودة الحياة داخل القرى.

وأضافت أن تنظيم القافلة تم بالتنسيق مع نخبة من الأطباء في تخصصات متنوعة، لضمان تقديم خدمة متكاملة لأهالي القرية، مؤكدة أن الأمانة تسعى إلى التوسع في مثل هذه القوافل خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات قيادات الحزب بدعم العمل المجتمعي وتعزيز دور المرأة في خدمة المجتمع والمشاركة الفعالة في المبادرات التنموية والصحية.

مستقبل وطن بحزب مستقبل وطن الشرقية بمحافظة الشرقية مجلس الشيوخ

