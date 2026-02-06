قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف الشرقية تشارك في اجتماع اللجنة الدينية العليا استعداداً لإستقبال شهر رمضان

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتوحيد الجهود بين المؤسسات الدينية والتنفيذية وعقد اجتماع اللجنة الدينية العليا بمحافظة الشرقية وذلك لبحث برنامج العمل الدعوي والتوعوي بالمحافظة استعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدينية المختلفة بهدف تعزيز الخطاب الديني الوسطي ونشر القيم الأخلاقية والتوعوية خلال الشهر الكريم بما يسهم في ترسيخ الوعي الديني الصحيح لدى المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن مديرية الأوقاف بالمحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لشهر رمضان المبارك مشدداً على ضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية طوال الشهر بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن خطة أوقاف الشرقية تتضمن تنفيذ أكبر برنامج دعوي يشمل اعتماد الملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى والإستعانة بأصحاب الأصوات الحسنة من السادة الأئمة لإحياء الشعائر إلى جانب تنظيم المسابقات القرآنية تحت إشراف مديري الإدارات مع التركيز على تحفيز الأطفال والنشء على المشاركة بما يعزز ارتباطهم بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وشارك في الإجتماع كل من مدير عام منطقة وعظ الشرقية وممثلين عن مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأزهر الشريف ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية و الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومدير الدعوة ومدير عام اللجان والمؤتمرات بديوان عام محافظة الشرقية.

وفي ختام الإجتماع أكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية على أهمية تكثيف العمل الدعوي الميداني وحسن التواصل مع الجماهير والإلتزام بالمنهج الوسطي المستنير تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف في خدمة الدين والوطن.

الشرقية محافظ الشرقية المؤسسات الدينية اللجنة الدينية شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إعلام إسرائيلي: قائد سلاح الجو يبحث مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية التوتر مع إيران

معبر رفح

المنظمة الدولية للهجرة: يجب أن يصبح معبر رفح ممرا إنسانيا حقيقيا

بدر عبد العاطي

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظرتئه في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد