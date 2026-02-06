أوقاف الشرقية تشارك في اجتماع اللجنة الدينية العليا استعداداً لإستقبال شهر رمضان

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتوحيد الجهود بين المؤسسات الدينية والتنفيذية وعقد اجتماع اللجنة الدينية العليا بمحافظة الشرقية وذلك لبحث برنامج العمل الدعوي والتوعوي بالمحافظة استعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدينية المختلفة بهدف تعزيز الخطاب الديني الوسطي ونشر القيم الأخلاقية والتوعوية خلال الشهر الكريم بما يسهم في ترسيخ الوعي الديني الصحيح لدى المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن مديرية الأوقاف بالمحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لشهر رمضان المبارك مشدداً على ضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية طوال الشهر بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن خطة أوقاف الشرقية تتضمن تنفيذ أكبر برنامج دعوي يشمل اعتماد الملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى والإستعانة بأصحاب الأصوات الحسنة من السادة الأئمة لإحياء الشعائر إلى جانب تنظيم المسابقات القرآنية تحت إشراف مديري الإدارات مع التركيز على تحفيز الأطفال والنشء على المشاركة بما يعزز ارتباطهم بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وشارك في الإجتماع كل من مدير عام منطقة وعظ الشرقية وممثلين عن مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأزهر الشريف ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية و الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومدير الدعوة ومدير عام اللجان والمؤتمرات بديوان عام محافظة الشرقية.

وفي ختام الإجتماع أكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية على أهمية تكثيف العمل الدعوي الميداني وحسن التواصل مع الجماهير والإلتزام بالمنهج الوسطي المستنير تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف في خدمة الدين والوطن.