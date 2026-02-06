الأنبا ميخائيل يؤكد دعم الكنيسة للبحث العلمي خلال مناقشة رسالة ماجستير بجامعة حلوان

في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات المعرفية، لبّى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، دعوة حضور جلسة مناقشة علمية لأحد المتقدمين للأبحاث، وذلك بكلية السياحة والفنادق بـ جامعة حلوان.

وكان في استقبال نيافته الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وذلك على هامش مناقشة رسالة ماجستير بعنوان:

«مقارنة تصورات النزلاء من رجال الأعمال والنزلاء الترفيهيين حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الغرف الفندقية»،

والمقدمة من الباحث كيرلس موريس حبيب.

وشهدت الجلسة حضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين، حيث تكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من عدد من أساتذة الإدارة الفندقية بكليات السياحة والفنادق بجامعات حلوان والمنيا، في مناقشة علمية ركزت على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الفندقية وتحسين تجربة النزلاء.

وأكد الدكتور السيد قنديل خلال اللقاء أهمية الدراسات التطبيقية التي تربط بين البحث الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا محوريًا في تطوير قطاع السياحة والفندقة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

دعم الكنيسة للبحث العلمي

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا ميخائيل عن تقديره للدعوة الكريمة، مشيدًا بالمستوى العلمي للمناقشة، ومؤكداً دعم الكنيسة الكامل للبحث العلمي الجاد، وتشجيعها لكل جهد يسهم في بناء الإنسان وتقديم حلول علمية تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دور مركز الأبحاث والحلول بحلوان والمعصرة في دعم الباحثين، والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي