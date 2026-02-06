قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يؤكد دعم الكنيسة للبحث العلمي خلال مناقشة رسالة ماجستير بجامعة حلوان

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات المعرفية، لبّى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، دعوة حضور جلسة مناقشة علمية لأحد المتقدمين للأبحاث، وذلك بكلية السياحة والفنادق بـ جامعة حلوان.

وكان في استقبال نيافته الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وذلك على هامش مناقشة رسالة ماجستير بعنوان:
«مقارنة تصورات النزلاء من رجال الأعمال والنزلاء الترفيهيين حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الغرف الفندقية»،
والمقدمة من الباحث كيرلس موريس حبيب.

وشهدت الجلسة حضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين، حيث تكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من عدد من أساتذة الإدارة الفندقية بكليات السياحة والفنادق بجامعات حلوان والمنيا، في مناقشة علمية ركزت على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الفندقية وتحسين تجربة النزلاء.

وأكد الدكتور السيد قنديل خلال اللقاء أهمية الدراسات التطبيقية التي تربط بين البحث الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا محوريًا في تطوير قطاع السياحة والفندقة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

دعم الكنيسة للبحث العلمي

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا ميخائيل عن تقديره للدعوة الكريمة، مشيدًا بالمستوى العلمي للمناقشة، ومؤكداً دعم الكنيسة الكامل للبحث العلمي الجاد، وتشجيعها لكل جهد يسهم في بناء الإنسان وتقديم حلول علمية تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دور مركز الأبحاث والحلول بحلوان والمعصرة في دعم الباحثين، والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها رئيس جامعة حلوان الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

ابستين وصديقته

زوجة بيل جيتس السابقة تعيد الجدل حول علاقته بجيفري إبستين

عراقجي والبوسعيدي

اختتام الجولة الثانية من المحادثات بين عراقجي البوسعيدي

لافروف

أول تعليق روسي على محاولة إغتيال نائب وزير الدفاع الروسي

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد