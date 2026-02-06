قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
إصابة 5 أشخاص في انهيار حائط سور داخلي بدير في ملوي المنيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قمة أنفيلد تشتعل في البريميرليج.. ليفربول يسعى للثأر والسيتي يطارد الصدارة

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش
منتصر الرفاعي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 في لقاء منتظر يحمل في طياته الكثير من الإثارة والندية.

أنفيلد يستضيف صراع الكبار

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد التاريخي معقل الريدز حيث يسعى الفريق الأحمر إلى رد اعتباره بعد الخسارة الثقيلة في الدور الأول بنتيجة 0-3 إلى جانب تعزيز حظوظه في التواجد ضمن المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير وأدائه القوي على أرضه خلال الفترة الأخيرة.

مانشستر سيتي يواصل مطاردة الصدارة

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و5 تعادلات و5 هزائم واضعًا نصب عينيه هدف مواصلة الضغط على المتصدر والحفاظ على آماله في المنافسة على لقب البريميرليج.

ليفربول يبحث عن استعادة الثقة

في المقابل، يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة بعد موسم شهد تذبذبًا في النتائج حيث حقق 11 فوزًا و6 تعادلات مقابل 7 هزائم ما يجعل مواجهة السيتي اختبارًا حاسمًا للفريق من أجل استعادة الثقة وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

صدام مصري يلفت الأنظار

وتحظى القمة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، كونها تشهد مواجهة مباشرة بين النجم المصري محمد صلاح، قائد هجوم ليفربول، وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي، في صراع فردي يضفي طابعًا خاصًا على واحدة من أقوى مباريات الموسم.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 8 فبراير على أن تقام في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وقد خصصت قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة.

ليفربول مانشستر سيتي ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

