قمة أنفيلد تشتعل في البريميرليج.. ليفربول يسعى للثأر والسيتي يطارد الصدارة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 في لقاء منتظر يحمل في طياته الكثير من الإثارة والندية.

أنفيلد يستضيف صراع الكبار

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد التاريخي معقل الريدز حيث يسعى الفريق الأحمر إلى رد اعتباره بعد الخسارة الثقيلة في الدور الأول بنتيجة 0-3 إلى جانب تعزيز حظوظه في التواجد ضمن المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير وأدائه القوي على أرضه خلال الفترة الأخيرة.

مانشستر سيتي يواصل مطاردة الصدارة

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و5 تعادلات و5 هزائم واضعًا نصب عينيه هدف مواصلة الضغط على المتصدر والحفاظ على آماله في المنافسة على لقب البريميرليج.

ليفربول يبحث عن استعادة الثقة

في المقابل، يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة بعد موسم شهد تذبذبًا في النتائج حيث حقق 11 فوزًا و6 تعادلات مقابل 7 هزائم ما يجعل مواجهة السيتي اختبارًا حاسمًا للفريق من أجل استعادة الثقة وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

صدام مصري يلفت الأنظار

وتحظى القمة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، كونها تشهد مواجهة مباشرة بين النجم المصري محمد صلاح، قائد هجوم ليفربول، وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي، في صراع فردي يضفي طابعًا خاصًا على واحدة من أقوى مباريات الموسم.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 8 فبراير على أن تقام في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وقد خصصت قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة.