دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بأسوان لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة أسوان) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهم على العلاج الروحانى وقيامهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة ، والترويج لنشاطهم الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل ) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو

المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.





