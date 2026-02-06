قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

هارب من 10 سنوات سجن.. عاطل ينتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بالقليوبية

المنشور الخاص بالواقعة
مصطفى الرماح

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة وتحصله على مبلغ مالى منه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل- محكوم عليه فى عدد 16 قضية متنوعة بإجمالى مدد حبس 10 سنوات و 8 أشهر - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

