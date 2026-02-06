قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة التراويح إمتى؟.. موعد رمضان 2026 وساعات الصيام في اليوم الأول

موعد رمضان 2026
موعد رمضان 2026
أحمد سعيد

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة عدد الأيام المتبقية على موعد رمضان 2026 حيث ينتظر المسلمون في كل مكان بداية الشهر المعظم لما تحمله أيامه من خير وأجواء إيمانية عظيمة تتمثل في صلاة التراويح في المساجد وتلاوة القرآن الكريم وغيرها من الأعمال الصالحة، وفي السطور التالية نتعرف على بداية شهر رمضان.   

موعد رمضان 2026 وساعات الصيام

كانت دار الإفتاء أعلنت أنها سوف تستطلع هلال شهر رمضان خلال احتفال رسمي يوم الثلاثاء 17 فبراير، بقاعة الاحتفالات الكبرى في مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وسيتم إعلان نتائج الرؤية الشرعية بعدها.

وفي السياق ذاته، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي صادر من وزارة التعليم العالي، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، الموافق 17 فبراير 2026، في تمام الساعة 2:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الفاصل الذي تعتمد عليه الحسابات الفلكية في تحديد بداية الشهر الهجري.

وأعلن المعهد أن التوقعات تشير إلى أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان 1447 هـ، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيًا.

موعد رمضان 2026 وموعد عيد الفطر فلكيًا

وبناءً على توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية فإنه يتبقى على موعد رمضان 2026 حوالي 13 يومًا من الآن.

وبحسب الحسابات الفلكية المعتمدة، فمن المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2026 لمدة 30 يومًا كاملًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يوافق عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم السبت 21 مارس 2026، وذلك في حال ثبوت رؤية هلال شوال وفق المعايير الفلكية.

موعد رمضان 2026 وصلاة التراويح 

وبناءً على بيان معهد البحوث وتحديد موعد رمضان 2026 فإن المصريين يقيمون أول صلاة التراويح في رمضان هذا العام في يوم الخميس 19 فبراير.

وفي أول أيام الصيام ووفقا لإمساكية رمضان ستكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 2 دقيقة تقريبًا، حيث يكون أذان الفجر في تمام الساعة 5:04، والشروق 6:31، والظهر 12:09، والعصر 3:21، على أن يكون الإفطار مع أذان المغرب 5:47، وسوف تقام صلاة التراويح بعد أذان العشاء والذي يكون ف تمام الساعة 7:04.

دعاء استقبال رمضان 

يستحب في دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.
-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.
-اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.
- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
-اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.

ويستحب أن يقال في دعاء دخول شهر رمضان اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

دعاء شهر رمضان 2026

 اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنا يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّا نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من النّار، اللهمّ إنّا نعوذ بك من غضبك وسخطك، اللهمّ إنّا نعوذ بك من شرور الدنيا، ونلوذ إليك من مصاعب الحياة، فاكفِنا وارزقنا راحة البال يا أرحم الرّاحمين.

 اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن ننعمُ بالأمنِ والأمان، والسّلامة والإسلام.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ أعِدهُ علينا أعواماً عديدة وأزمنةٍ مديدة، اللهمّ اجعلنا فيه من الزّاهدين، اللهمّ اجعلنا فيه من المتصدّقين، اللهمّ اجعلنا فيه من القائمين المستغفرين.

 اللهم بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، يا رب أهلّ هلاله علينا بالأمن، والخير، والسلامة، اللهمّ سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا، وتقبّله منّا يا رب العالمين.

موعد رمضان موعد رمضان 2026 موعد رمضان 2026 وساعات الصيام موعد رمضان 2026 وموعد عيد الفطر موعد عيد الفطر فلكيًا موعد رمضان 2026 وصلاة التراويح صلاة التراويح رمضان

