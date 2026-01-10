العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

يحظى شهر رمضان المبارك بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، لما يحمله من نفحات إيمانية وأجواء روحانية تميزه عن باقي شهور العام، حيث تزداد الطاعات وتعلو مشاعر السكينة والتقرب إلى الله، ومع اقتراب حلوله تتزايد معدلات البحث حول موعد أول أيام شهر رمضان 2026، خاصة مع الرغبة في الاستعداد المبكر له على المستويين الروحي والاجتماعي.



الحسابات الفلكية تكشف موعد شهر رمضان 2026

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هجريًا، عن الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان 2026، حيث تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.



وأوضحت الحسابات أن نهاية شهر شعبان 1447 هجريًا ستوافق فلكيًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن تكون غرة شهر رمضان في اليوم التالي مباشرة، أي الخميس 19 فبراير 2026، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026

من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان 2026 مساء يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، عقب غروب شمس يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لتحديد الرؤية الشرعية وبناءً عليها يتم الإعلان الرسمي عن موعد أول أيام الصيام، سواء كان الشهر 29 أو 30 يومًا.



وبحسب التقديرات الفلكية، فإن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية لفترات تتراوح بين 34 و37 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 20 و44 دقيقة، باستثناء مدينة جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، وبناءً على ذلك تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريًا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

يتزامن حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026 مع فصل الشتاء، وهو ما ينعكس على عدد ساعات الصيام التي تكون أقل مقارنة بفصل الصيف، الأمر الذي يخفف من مشقة الصيام على المسلمين في مختلف الدول العربية.

ومن المتوقع أن تتراوح عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026 بالدول العربية ما بين 12 و13 ساعة يوميًا، على أن تكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر نسبيًا، ثم تبدأ في الزيادة التدريجية مع تقدم أيام الشهر المبارك.

روحانيات الشهر الكريم واستعدادات المسلمين

يمثل شهر رمضان فرصة عظيمة لتجديد الإيمان وتعزيز الروابط الروحية والاجتماعية، حيث يحرص المسلمون على الإكثار من العبادات، وعلى رأسها الصيام والصلاة وقراءة القرآن، إلى جانب أعمال الخير والصدقات، وسط أجواء إيمانية ينتظرها الملايين بشغف كل عام.

أدعية استقبال شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم اجعل لنا فيه نصيبًا من كل خير تنزله، بجودك يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارزقنا فيه الصيام والقيام صبرًا واحتسابًا، ووفقنا لليلة القدر، واجعلها خيرًا لنا من ألف شهر.

اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.