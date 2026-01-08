قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هناك تعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص واتحاد منتجي الدواجن من أجل خفض سعر الدواجن الفترة المقبلة قبيل حلول شهر رمضان.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه خلال 15 يوما سيتم تخصيص أماكن بيع منتجات الوزارة بأسعار مخفضة لخدمة المواطن البسيط بالتنسيق مع وزارة التموين، وتخطينا 9.2 مليون طن تصدير لمنتجات الوزارة وهناك وفرة في المنتجات لدينا.

وتابع وزير الزراعة، أنه تم تداول بعض المعلومات المغلوطة حول وصول سعر الكتكوت 20 و25 و30 جنيها بسبب قرب شهر رمضان، لافتا إلى أن أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار في استقرار ونثمن رؤية الرئيس السيسي لتطوير القطاع الزراعي.