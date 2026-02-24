قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صدمة قديمة | نينا مغربي تكشف كواليس شخصيتها في رأس الأفعى | خاص

الفنانة نينا مغربي
الفنانة نينا مغربي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نينا مغربي عن شخصيتها في مسلسل «رأس الأفعى»، مؤكدة في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري أنها تجسد خلال الأحداث شخصية تُدعى «فرح»، وهي فتاة هادئة للغاية وتختلف تمامًا عن شخصيتها الحقيقية.
 

وأوضحت نينا أن «فرح» تعاني أزمة نفسية نتيجة تعرضها لصدمة قوية في الماضي، وهو ما ينعكس على تصرفاتها وعلاقاتها بباقي الشخصيات، مشيرة إلى أن الدور يحمل العديد من التحديات على المستوى الإنساني والتمثيلي.


وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع النجم أمير كرارة، مؤكدة أنه يتمتع بحضور قوي وكاريزما خاصة، كما عبرت عن سادتها  بالعمل مع النجمة ماجدة زكي، ووصفت التجربة معها بـ«العظيمة» لما تملكه من خبرة فنية كبيرة.


وأضافت أن المسلسل يتناول أحداثًا مهمة شهدها الواقع، ويسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الأمن الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى جانب طرحه لعدد من القضايا الاجتماعية المؤثرة.


وتدور أحداث «رأس الأفعى» في إطار تشويقي درامي يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الوقائع المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.


ويقدم أمير كرارة خلال العمل شخصية محورية تواجه أزمات متلاحقة تقودها إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.
 

نينا مغربي

