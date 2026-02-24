تركي آل شيخ: انتظروا مفاجأت عديدة بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عن الاستعداد لـ مفاجأت عديدة سيتم الإعلان بالتعاون مع اللواء/ مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

لقاء اللواء/ مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري مع تركي الشيخ

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سعدت اليوم بلقاء سعادة اللواء/ مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ، وأشكره على الدرع التذكاري المقدم من الاتحاد… مفاجآت عديدة سنعلن عنها قريبا ".

وفي إطار أخر ، كان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن موسم الرياض المقبل سيعتمد اعتمادًا كاملًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية فقط، إلى جانب تركيزه على المسرحيات السعودية والسورية.

قرارات تركي آل الشيخ في موسم الرياض القادم:

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": “إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية.”

قرار تركي آل الشيخ يستبعد للنجوم والأعمال المصرية

وقد اعتبر البعض أن صيغة القرار تحمل في طياتها استبعادًا لنجوم مصر والأعمال المصرية من موسم الرياض هذا العام، على عكس المواسم السابقة. وعلّق العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بالتوفيق"، "أحسن قرار"، "مصر رقم واحد".

تعليق هبة عبد الغني على قرار تركي آل الشيخ

علّقت الفنانة المصرية هبة عبدالغني على قرار المستشار تركي آل الشيخ، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم الكفاءات المحلية.