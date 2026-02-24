قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فخري لاكاي يحرز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تركي آل شيخ: انتظروا مفاجأت عديدة بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة

تركي الـ شيخ
تركي الـ شيخ
باسنتي ناجي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عن الاستعداد لـ مفاجأت عديدة سيتم الإعلان بالتعاون مع اللواء/ مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

لقاء اللواء/ مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري مع تركي الشيخ

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سعدت اليوم بلقاء سعادة اللواء/ مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ، وأشكره على الدرع التذكاري المقدم من الاتحاد… مفاجآت عديدة سنعلن عنها قريبا ".

وفي إطار أخر ، كان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن موسم الرياض المقبل سيعتمد اعتمادًا كاملًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية فقط، إلى جانب تركيزه على المسرحيات السعودية والسورية.

قرارات تركي آل الشيخ في موسم الرياض القادم:

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": “إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية.”

قرار تركي آل الشيخ يستبعد للنجوم والأعمال المصرية

وقد اعتبر البعض أن صيغة القرار تحمل في طياتها استبعادًا لنجوم مصر والأعمال المصرية من موسم الرياض هذا العام، على عكس المواسم السابقة. وعلّق العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بالتوفيق"، "أحسن قرار"، "مصر رقم واحد".

تعليق هبة عبد الغني على قرار تركي آل الشيخ

علّقت الفنانة المصرية هبة عبدالغني على قرار المستشار تركي آل الشيخ، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم الكفاءات المحلية.

تركي ال شيخ الملاكمه اللواء مجدي اللوزي

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

