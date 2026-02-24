رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد ندوة «معًا بالوعي نحميها» بمشاركة رئيسة القومي للمرأة

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات ندوة «معًا بالوعي نحميها»، التي نظمتها الهيئة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، وعدد كبير من أعضاء المجلس القومي للمرأة، وقيادات المجتمع المدني، ونحو ١٥٠ من القيادات الدينية والتنفيذية والشخصيات العامة، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة، حيث أعقب الندوة حفل إفطار رمضاني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل الجهود الوطنية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيدين بالمبادرات التي تسهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وفي مقدمتها مبادرة «مطبخ المصرية».

وفي كلمته، رحب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور، قائلًا: يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا اللقاء الكريم، الذي يجمعنا في أجواء من المودة والمحبة، تأكيدًا لقيم التعاون الوطني والعمل المشترك من أجل مجتمعنا ووطننا الغالي. ويسعدني أن أخص بالترحيب سيادة المستشارة أمل عمار، تقديرًا لدورها وجهود المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

وأكد أن الوعي الحقيقي هو الذي يتحول إلى مبادرات ملموسة تُحدث أثرًا في حياة الناس، مشيدًا بمبادرة «مطبخ المصرية» باعتبارها نموذجًا يعكس التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأوضح أن تمكين المرأة اقتصاديًا يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسرة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار أن مبادرة «مطبخ المصرية» تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتستهدف توفير تدريب مهني متكامل للسيدات في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يمكنهن من إدارة مشروعات صغيرة في مجال إعداد الأغذية.

وأوضحت أن المبادرة لا تقتصر على التمكين الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتقديم دعم مجتمعي مباشر من خلال توفير وجبات متكاملة للأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع.

وخلال كلمتها أكدت نشوى الحوفي أن مثل هذه المبادرات تعكس أهمية الربط بين الوعي والعمل، مشيرة إلى أن الإعلام يقع على عاتقه تسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج الإيجابية التي تصنع فارقًا حقيقيًا في حياة المواطنين.

وشددت على أن تمكين المرأة اقتصاديًا ومعرفيًا يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، داعية إلى استمرار دعم المبادرات التي تجمع بين التدريب والإنتاج والعمل المجتمعي.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية والمجلس القومي للمرأة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جهود تمكين المرأة، ودعم الأسرة المصرية، وترسيخ ثقافة الوعي والمسؤولية المشتركة.