الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس مينا الراهب

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء ، الموافق السابع عشر من شهر أمشير القبطي، بذكرى استشهاد القديس مينا الراهب، أحد آباء البرية الذين تمسكوا بالإيمان حتى سفك الدم.

القديس مينا الراهب

وقال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس مينا الراهب، الذي وُلِدَ بإحدى بلاد أخميم من أبوين مسيحيين، وكان والده يعمل بالفلاحة، فربّاه تربية مسيحية حقيقية. ومنذ حداثته مال قلبه إلى الزهد، فلما كبر ترهَّب بأحد أديرة أخميم، وأقام في حياة نسكية عميقة، ثم انتقل إلى الأشمونين ومكث هناك في أحد الأديرة ست عشرة سنة في العبادة والصلاة.

وتابع السنكسار: ولما دخل العرب مصر، وسمع أنهم يقاومون عقيدة التجسد الإلهي، نزل إلى الأشمونين وتقدَّم إلى قائد الجند، وتناقشا في هذا الأمر، موضحًا له صحة الإيمان بضرورة تجسد الله الكلمة لخلاص العالم، وأن بنوة الابن ليست عن طريق التناسل، لكنها بنوة خاصة، مثل ولادة النور من قرص الشمس. فغضب القائد وأمر جنوده فقطَّعوه إربًا إربًا وألقوه في النهر، فنال إكليل الشهادة، وجمع المؤمنون أجزاء جسده الطاهر وكفَّنوه ودفنوه بإكرام جزيل.

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.

الكنيسة القديس مينا الراهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السنكسار أمشير

