التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
لمواجهة الطقس السيئ.. الهلال الأحمر يواصل مد غزة بخيام وبطاطين وملابس شتوية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 145، حاملة مساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة،  في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

وكثّف الهلال الأحمر المصري الدفع إمدادات الشتاء الأساسية، التي تضمنت أكثر من 3,065 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 11,115 بطانية، و 470 مرتبة، و 5,915 خيمة لإيواء المتضررين،  في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة الطقس قارس البرودة والمنخفض الجوي الذي يعاني منه أهالي القطاع،.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 145، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: نحو 190 ألف سلة غذائية، 270 طنًا دقيق، نحو 925 طنًا مستلزمات طبية وإغاثية، ما يزيد عن 1,440 طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

في سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري، جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة الـ 18 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر للفلسطينيين حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات سحور وإفطار، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

