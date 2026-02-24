مهيب عبد الهادى يثير الجدل بشأن المشاركة الأولى لـ هادي رياض مع الأهلي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادى سؤالا للجماهير بشأن مشاركة اللاعب هادي رياض الأولى مع النادى الأهلي ووجوده فى التشكيل الأساسي.

وكتب مهيب عبد الهادى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: "رأيك في مشاركة هادي رياض الأولى مع الأهلي، وهل يستحق مكانا أساسيا في تشكيل الأهلي؟".

وكشف الإعلامي جمال الغندور أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أكد أن المعد البدني للفريق أبلغ ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بجاهزية هادي رياض من الناحية البدنية للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن اللاعب أنهى البرنامج البدني المخصص له وأصبح جاهزًا من حيث الحالة البدنية، على أن يبقى قرار الدفع به في المباريات وفقًا لرؤية المدير الفني واحتياجات الفريق الفنية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيحسم موقف لقائمة الفريق خلال اللقاءات القادمة، في ظل ضغط المباريات ورغبة الجهاز في تجهيز جميع العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة.

