قلق في الأهلي قبل مواجهة زد.. ياسين مرعي يخضع للأشعة لتحديد حجم إصابته

يخضع ياسين مرعي، مدافع الأهلي، لفحص طبي وأشعة اليوم لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه المحتملة، بعدما اشتكى من آلام في منطقة الحوض والعضلة الضامة خلال مواجهة سموحة، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

استعدادات لمواجهة زد

ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام زد إف سي مساء السبت المقبل في تمام التاسعة والنصف، في لقاء يُنقل عبر قناة أون سبورت، ضمن منافسات المسابقة المحلية، وسط ترقب لموقف مرعي من اللحاق بالمباراة.

فوز ثمين على سموحة

وكان الأهلي قد حقق انتصارًا مهمًا على سموحة بهدف دون رد سجله مروان عثمان، في اللقاء الذي أُقيم على استاد الجيش ببرج العرب، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في سباق القمة.

تألق مروان عطية

وشهدت المباراة تألق مروان عطية الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب بعد أداء قوي فنيًا وبدنيًا، حيث لعب دورًا مؤثرًا في حسم المواجهة وحصد ثلاث نقاط غالية.

صدارة مؤقتة

وبهذا الفوز، ارتقى الأهلي بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثامن.