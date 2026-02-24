تاريخ مواجهات متعادل بين الزمالك وزد قبل موقعة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

لعب الزمالك ضد زد 7 مباريات فقط عبر مشوار الفريقين في الدوري والكأس

حقق الزمالك الفوز في مباراتين وخسر مثلهم وتعادلا في 3 مباريات لتصبح مباراة اليوم فك اشتباك بينهم على مستوى الأرقام التاريخية

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل مثلهم من زد

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من خوض 16 مباراة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات، مقابل 4 تعادلات، فيما تلقى خسارتين فقط.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق “زد إف سي” في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة،وحقق الفريق 6 انتصارات، وتعادل في 7 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات