فريق كامل.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة زد في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك أمام زد 10 لاعبين وهم محمود حمدي الونش وآدم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام، للإصابة.

فيما خرج محمود جهاد من قائمة مباراة الزمالك ضد زد لعدم الجاهزية الفنية،بعد عودته من إصابة طويله.

واستبعد معتمد جمال كلا من أحمد حمدي وأحمد خضري ومحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية.

موعد مباراة الزمالك ضد زد

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وسعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.