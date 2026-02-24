قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
أسماء عبد الحفيظ

يبحث كثير من الأسر عن طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع ورغبة العائلات في تقديم وجبات مشبعة واقتصادية في الوقت نفسه.

ويعد طاجن البطاطس بالبيض من الأكلات الشعبية التي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة، للشيف سارة الحافظ.

مكونات طاجن بطاطس بالبيض

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
  • 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم
  • 3 بيضات
  • بصلة متوسطة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة
  • ملعقتان كبيرتان زيت
  • كوب ماء أو مرق اختياري

خطوات عمل طاجن بطاطس بالبيض

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
  • تُقشر البطاطس وتُقطع شرائح متوسطة السمك.
  • في طاسة على النار، يُشوح البصل في الزيت حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم.
  • تُضاف صلصة الطماطم مع التوابل ويُقلب الخليط جيدًا.
  • تُرص البطاطس في طاجن فرن، ويُسكب خليط الصلصة فوقها، ثم يُضاف القليل من الماء أو المرق.
  • يُغطى الطاجن بورق فويل ويدخل فرن متوسط الحرارة لمدة 25 دقيقة.
  • بعد نضج البطاطس، يُخفق البيض ويُصب فوقها، ثم يُعاد الطاجن للفرن 10 دقائق حتى يتماسك البيض.

تكلفة بسيطة ونتيجة مضمونة

تتميز هذه الوصفة بأن مكوناتها منخفضة السعر ومتاحة، كما أن البطاطس والبيض يوفران شعورًا بالشبع لساعات طويلة. ويمكن إضافة فلفل أخضر أو بقايا خضار متوفرة لزيادة القيمة الغذائية دون تكلفة إضافية.

طاجن بطاطس بطاطس بالبيض طاجن بطاطس بالبيض طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض مكونات طاجن بطاطس بالبيض خطوات عمل طاجن بطاطس بالبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

ترشيحاتنا

قلعة الجندي برأس سدر

آثار جنوب سيناء تنفي وجود تعديات على قلعة الجندي.. وتؤكد: التلفيات نتيجة عوامل طبيعية وجارٍ التنسيق لأعمال الترميم

الأبن الجاني

فيديو صادم في الإسكندرية.. أم تكشف اعتداءات نجلها عليها بأدوات حادة وأسلاك كهرباء

فخر الدلتا

زلزال في كواليس «فخر الدلتا».. حذف اسم المؤلف من التتر بعد اتهامات بالتحرش.. وتحرك رسمي أمام النيابة

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد