طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

يبحث كثير من الأسر عن طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع ورغبة العائلات في تقديم وجبات مشبعة واقتصادية في الوقت نفسه.

ويعد طاجن البطاطس بالبيض من الأكلات الشعبية التي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة، للشيف سارة الحافظ.

مكونات طاجن بطاطس بالبيض

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

3 بيضات

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان زيت

كوب ماء أو مرق اختياري

خطوات عمل طاجن بطاطس بالبيض

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

تُقشر البطاطس وتُقطع شرائح متوسطة السمك.

في طاسة على النار، يُشوح البصل في الزيت حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم.

تُضاف صلصة الطماطم مع التوابل ويُقلب الخليط جيدًا.

تُرص البطاطس في طاجن فرن، ويُسكب خليط الصلصة فوقها، ثم يُضاف القليل من الماء أو المرق.

يُغطى الطاجن بورق فويل ويدخل فرن متوسط الحرارة لمدة 25 دقيقة.

بعد نضج البطاطس، يُخفق البيض ويُصب فوقها، ثم يُعاد الطاجن للفرن 10 دقائق حتى يتماسك البيض.

تكلفة بسيطة ونتيجة مضمونة

تتميز هذه الوصفة بأن مكوناتها منخفضة السعر ومتاحة، كما أن البطاطس والبيض يوفران شعورًا بالشبع لساعات طويلة. ويمكن إضافة فلفل أخضر أو بقايا خضار متوفرة لزيادة القيمة الغذائية دون تكلفة إضافية.