التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
71 مليون وجبة ..إطلاق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولي بالرعاية

كتب محمود مطاوع

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إطلاق صندوق " تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (أبواب الخير) من أمام ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة؛ والتي تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأوْلى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم بجميع المحافظات.

           حضر إطلاق المبادرة كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

           وفور وصوله ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة، تفقد رئيس مجلس الوزراء منفذ (أبواب الخير) لتوزيع المواد الغذائية بحضور السادة الوزراء والمحافظين، والمدير التنفيذي لصندوق " تحيا مصر"، والمسئولين.

        وخلال فعاليات إطلاق المبادرة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "أبواب الخير" تؤكد حرص الدولة المصرية دائما على رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتضعهم دائما على رأس أولوياتها.

        وأضافت وزيرة التضامن أنه في إطار المبادرة وجهود الوزارة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والشركاء من الجمعيات الأهلية تستهدف الوزارة توفير أكثر من 71 مليون وجبة ساخنة ، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم، عبر عدد من المبادرات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر،  ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية ونقاط أهل الخير، ومن خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك "المطبخ الإنساني الرمضاني" للهلال الأحمر المصري الذي يقدم ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها.

         من جانبه، صرح السيد/ تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، بأن المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص؛ لتوفير الدعم المستمر للأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود الصندوق لرعاية هذه الأسر.

          وأضاف أن المبادرة تستهدف توفير 3 ملايين كرتونة من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الدواجن واللحوم اللازمة لإعداد 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق "تحيا مصر"، إلى جانب مشاركة الصندوق في مطابخ "المحروسة"، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

         وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أن المبادرة موزعة على عدد من القوافل سيتم إطلاقها تباعًا إلى جميع محافظات الجمهورية، وسيتم استقبالها من خلال السادة المحافظين؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين، وذلك تبعًا لقواعد البيانات المدققة لكل محافظة. 

        تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية شهدت افتتاح صندوق " تحيا مصر" ـ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ـ منفذا لتوزيع كراتين المواد الغذائية (9 آلاف كرتونة) على العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة من الخدمات المعاونة، وأفراد الأمن والصيانة.

            كما يُذكر أن المبادرة الرئاسية تتضمن مشاركة عدد من الشركاء؛ حيث سيقوم الهلال الأحمر المصري بتوزيع 45 ألف كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال 27 فرعا له على مستوى الجمهورية، كما يستهدف صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية توزيع 40 ألف كرتونة على 36 ألف أسرة بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة وأسر ومصابي وشهداء أهل غزة.

        وسيتم كذلك توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية على الرائدات الاجتماعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، فضلا عن توزيع 8 آلاف كرتونة على أسر قرية حميثرة بالبحر الأحمر.

          وفي الوقت ذاته، سيقوم المجلس القومي للمرأة ـ عبر فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية ـ بتوزيع 15 ألف كرتونة على المرأة المعيلة.

