ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الهدف من منصب وزير الدولة للإعلام ليس لتوجيه أحد أو فرض الرأي على أي أحد، مشددًا على أن مصر تنفرد بهذا المنصب لضمان التنسيق بين الجهات الإعلامية وتمثيل الحكومة بشكل فعال.

جاء ذلك ردًا على ما دار خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والذي شهد نقاشات حول دور الإعلام في متابعة واقع الشباب وتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رشوان: "مش عايزين نحول الاجتماع لحديث عن إعلام لم يتجاوز وجود وزيره إلا أسبوعين ورئيسة لجنة لم يمض على وجودها أكثر من شهرين".

وأضاف أن دوره في منصبه مرتبط بتفعيل الدستور وتنسيق السياسات الإعلامية، مشيرا إلى أنه كان في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ممثلاً عن نقابة الصحفيين.

وكان قد أشار النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إلى وجود فجوة بين الخطاب الرسمي وما يتابعه الشباب، مؤكداً أن التنفيذ الفعلي على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي لنجاح أي جهود أو بروتوكولات.

كما أكدت النائبة ثريا البدري بتأكيد أن النقد البناء يبدأ بالاعتراف بالمشكلة، وأن الإعلام يحتاج لتطوير أدائه ليتناسب مع طبيعة المرحلة والتحديات الراهنة، مشددة على أن الدعم الرئاسي لقانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي يعكس جدية الدولة في معالجة القضية.