اتصالات النواب: مناقشة مشروع قانون لتقنين استخدام تطبيقات ومواقع التواصل بعد العيد

استأنفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي جلسات الاستماع بشأن إعداد مشروع قانون تقنين استخدامات الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويحضر من الحكومة ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وجيهان زكى وزير الثقافة ،والمستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية.

وقال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون متكامل هدف إلى تنظيم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء عيد الفطر.

وأضاف بدوي خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مباشرة بمناقشة مشروع القانون فور ورود نسخة رسمية منه، مؤكدا حرص البرلمان على دراسة كل مواد التشريع بدقة لضمان وضع إطار قانوني شامل يحمي الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، مع الحفاظ على استفادتهم من التطور الرقمي الحديث.

وشدد بدوي علي أن الاجتماع اليوم بحضور 4 وزراء يأتي في إطار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، في ظل توجيهات القيادة السياسة لضبط استخدام الاطفال التكنولوجيا الحديثة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين، ومن بينهم وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، ووزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهري بالاضافة إلي وزير المجالس النيابية المستشار هاني عازر.