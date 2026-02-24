بعد تصدرها التريند بسبب "موناليزا".. 5 صور لـ مى عمر

تصدرت الفنانة مى عمر تريند موشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد نجاح مسلسلها الرمضاني موناليزا.

إطلالات مى عمر



وتتميز مى عمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد مى عمر ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



مسلسل "الست موناليزا"، وتصدرا قائمة الأعلى مشاهدةً على منصة "شاهد"

استطاع المؤلف محمد سيد بشير الاستحواذ على قلوب المشاهدين بأداء النجمة مي عمر في مسلسل "الست موناليزا"، وتصدرا قائمة الأعلى مشاهدةً على منصة "شاهد" واحتلوا المرتبة الأولى في أكثر من ١٠ دول ما بين الوطن العربي وعدد من الدول الأوروبية.

قدم بشير مع مي توليفة مختلفة، وصلت إلى قلوب المشاهدين بعد عرض أربعة حلقات فقط، وتصاعدت الأحداث حلقة تلو اﻷخرى، وحبست الأنفاس لمعرفة ما الذي ستتعرض له بعد موناليزا، بعد زواجها من عائلة أصبحت لهم خادمة ولا يعيرونها اهتمامًا، بل تعرضت في الحلقة الثالثة للضرب المبرح على يد زوجها مما أدى لدخولها المشفى.

ولكن الأحداث تشتد على مدار الحلقات المقبلة، لمعرفة السبب الذي دفعها لارتكاب جريمة قتل في زوجها، بالإضافة إلى السبب وراء جمعها بين زوجين في آن واحد، وتعرضها للمسائلة القانونية، التي أشارت إليها في بداية الحلقة الأولى أثناء استضافتها في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.