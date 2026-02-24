وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض مستجدات عدد من مشروعات وملفات عمل الوزارة.

و استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الاستعدادات التي تجريها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، المقرر عقده في مارس المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، مؤكدًا أن المعرض يُعد فرصة مهمة لعرض رؤية شاملة تسلط الضوء على مكانة الدولة المصرية كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة، مشيرًا إلى أن المعرض سيجمع عددا من كبار المسئولين البارزين والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، والمستثمرين في قطاع الطاقة ضمن منصة حوارية متميزة، مما يُسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة.

وأوضح المهندس كريم بدوي أن هذه النسخة من المعرض تستهدف تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية بقطاع الطاقة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أهمية تمكين الشباب وإعداد أجيال جديدة قادرة على قيادة القطاع في المستقبل.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن التكنولوجيا تشكل نقطة محورية لتطوير القدرات البترولية وتحسين كفاءة العمليات، مستعرضًا تلك النتائج التي أسفر عنها تطبيق تقنيات المسح السيزمي الحديثة، وعلى رأسها تقنية المسح السيزمي القاعي OBN))، والتي تم استخدامها في أعمال البحث والاستكشاف بمنطقة خليج السويس؛ لافتا إلى أن هذه التقنية أسهمت في اكتشاف فرص جديدة ضمن هذه المنطقة التي تُعتبر من أقدم مناطق إنتاج البترول في مصر.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في وضع إطار شامل لتطوير تقنيات الحفر وتنمية الحقول، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في إعداد نماذج تعاقدية وفنية جديدة تناسب تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والتي يتم التوسع في استخدامها، مثل الحفر الأفقي وتقنيات التكسير الهيدروليكي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، مؤكدًا كذلك ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن.