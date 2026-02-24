قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة

كتب محمود مطاوع

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض مستجدات عدد من مشروعات وملفات عمل الوزارة.

و استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الاستعدادات التي تجريها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، المقرر عقده في مارس المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، مؤكدًا أن المعرض يُعد فرصة مهمة لعرض رؤية شاملة تسلط الضوء على مكانة الدولة المصرية كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة، مشيرًا إلى أن المعرض سيجمع عددا من كبار المسئولين البارزين والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، والمستثمرين في قطاع الطاقة ضمن منصة حوارية متميزة، مما يُسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة.

وأوضح المهندس كريم بدوي أن هذه النسخة من المعرض تستهدف تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية بقطاع الطاقة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أهمية تمكين الشباب وإعداد أجيال جديدة قادرة على قيادة القطاع في المستقبل.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن التكنولوجيا تشكل نقطة محورية لتطوير القدرات البترولية وتحسين كفاءة العمليات، مستعرضًا تلك النتائج التي أسفر عنها تطبيق تقنيات المسح السيزمي الحديثة، وعلى رأسها تقنية المسح السيزمي القاعي OBN))، والتي تم استخدامها في أعمال البحث والاستكشاف بمنطقة خليج السويس؛ لافتا إلى أن هذه التقنية أسهمت في اكتشاف فرص جديدة ضمن هذه المنطقة التي تُعتبر من أقدم مناطق إنتاج البترول في مصر.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في وضع إطار شامل لتطوير تقنيات الحفر وتنمية الحقول، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في إعداد نماذج تعاقدية وفنية جديدة تناسب تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والتي يتم التوسع في استخدامها، مثل الحفر الأفقي وتقنيات التكسير الهيدروليكي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، مؤكدًا كذلك ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن.

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

