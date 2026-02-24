حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

قاد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة من شوارع مدينة منيا القمح، بحضور اشرف عامر رئيس المركز لتحقيق الإنضباط للشوارع وإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين، وذلك استكمالاً لجولته التفقدية اليوم علي المنشآت الصحية والخدمية بالمركز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه نائب المحافظ إلى شوارع "القيسارية وسعد زغلول وميدان الشهداء والمحطه" باعتبارهم أحد أهم الشوارع الحيوية والرئيسية بالمدينة، والتي تشهد تواجداً مكثفاً من المواطنين، حيث شملت الأعمال رفع كافة الإشغالات والتعديات وإزالة الباعة الجائلين، من علي حرم الشوارع الرئيسية والمتفرعه منهم، لإظهار الصورة الحضارية اللائقة أمام أهالي المدينة وزائريها.

شدد نائب المحافظ علي رئيس المركز بتكثيف التواجد الميداني علي مدار اليوم، للتأكد من عدم عوده الإشغالات مره أخرى وعدم افتراش الباعه الجائلين ببضائعهم علي حرم الطريق، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تقديم كافه أوجه التعاون والدعم للمواطنين لتلبيه احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.