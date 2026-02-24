قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إعادة تسكين 25 أستاذ و29 أستاذ مساعد.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيق

محمد الطحاوي

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق إجتماع مجلس جامعة الزقازيق جلسته الشهرية رقم (٥٩٧) بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وممثلي وكلاء الكليات.

في مستهل الجلسة، تقدّم الدكتور خالد الدرندلي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الجامعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير واليُمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه رفعة الوطن وتقدمه.

كما قام بتكريم الدكتورة نادية الصاوي ،عميد كلية علوم الرياضة بنات السابق، تقديرا لعطاءها وجهودها المخلصة خلال فترة توليها المسؤولية، ووجّه التهنئة للدكتورة رانيا محمد عبدالله غريب بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا للكلية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في قيادة الكلية ومواصلة مسيرة التطوير والتميز الأكاديمي والإداري.

ثم بدأت فعاليات المجلس، بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتى شملت الموافقة على إعادة تسكين عدد (٢٥) أستاذًا، و(٢٩) أستاذًا مساعدًا من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على اللقب العلمى. 

كما تم التطرق لعدد من الموضوعات التعليمية والبحثية والأكاديمية، التي تهدف لتحقيق الصالح العام لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، ودعم مسيرة التميز العلمي والمؤسسي بالجامعة.

وعرفانًا بجهودهما، تم الموافقة على إطلاق اسم الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق على ملعب كلية الهندسة، وإطلاق اسم الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق الأسبق على ملعب كلية الطب البشري.

الزقازيق جامعة الزقازيق مجلس جامعة الزقازيق التعليم والطلاب

