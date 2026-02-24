بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا

أكد بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الالتزام بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية.



قال بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا:"تحالف الراغبين سيعمل على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب إلى الاستمرار في دعم أوكرانيا والبقاء إلى جانها.

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة تلفزيونية وخلال حديثه في القصر الرئاسي في كييف عشية الذكرى الرابعة لبدء الحرب مع روسيا، حيث قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة أكبر وأهم من أن تنسحب من الصراع، معربا عن أمله في أن يدعم ترامب أوكرانيا خلال خطاب حالة الاتحاد اليوم الثلاثاء.

وأشار زيلينسكي إلى أن الضمانات الأمنية، خصوصا كيفية رد فعل حلفاء أوكرانيا إذا قامت حربا جديدة مستقبلا مع روسيا لا تزال نقطة خلاف رئيسية.