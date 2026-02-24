جوتيريش: الحرب في أوكرانيا وصمة على الوعي الجماعي الدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن الحرب في أوكرانيا تعد وصمة على الوعي الجماعي الدولي وأن استمرارها لمدة أربع سنوات ينتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويهدد السلم والأمن الدوليين .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إنه كلما طالت الحرب، ازدادت فتكا، وأن المدنيين يتحملون وطأة هذا الصراع، حيث شهد عام 2025 أكبر عدد من القتلى المدنيين في أوكرانيا، وقد أدت الحرب إلى مقتل 15 ألف مدني، منهم أكثر من 5 آلاف امرأة ومئات الأطفال، بالإضافة إلى إصابة الكثيرين بجراح.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار كخطوة أولى نحو سلام عادل ودائم وشامل.

وأكد أن الأمم المتحدة تظل على أهبة الاستعداد للمساهمة في جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف أنه لكي يكون السلام عادلا، يجب أن يتماشى مع مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع احترام استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وحذر جوتيريش من أنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة، تكبدت البنية التحتية المدنية في أوكرانيا أضرارا هائلة، مع تكثيف الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة خلال فصل الشتاء القارس الذي انخفضت درجات الحرارة فيه إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

ووفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، فإن تكلفة عمليات إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا تقدر بما يقرب من 588 مليون دولار على مدى العقد المقبل، أي ما يُعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2025، مع استمرار تعرض قطاعات الإسكان والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية للقصف من القوات الروسية.