محافظات

ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالمناطق السكنية بنجع حمادي

يوسف رجب

ضبطت الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، 2 سيارة كسح مخالفتين، أثناء قيامهما بإلقاء مخلفات بالقرب من المناطق السكنية، ومرشح المياه بقرية الصياد بمركز نجع حمادي شمال قنا. 

وأوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، بأن هناك لجنة مشكلة من إدارة شؤون البيئة بنجع حمادي، برئاسة المهندسة صفاء عبد الرحيم، مدير مكتب البيئة، وبالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة بقنا، برئاسة المهندس الحسين محمد، وبمشاركة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادي، برئاسة المهندس محمود حسين، انتقلت إلى موقع الشكوى لفحصها. 



وأشارت صلاح، إلى أن المعاينة الميدانية، عن ثبوت صحة الشكوى، حيث تم ضبط 2 سيارة كسح أثناء قيامهما بتفريغ حمولتهما بالمخالفة للاشتراطات البيئية والقانونية، بالقرب من الكتلة السكنية ومرشح المياه.وأضافت مدير عام شؤون البيئة، أنه تم استدعاء شرطة المرافق، والتحفظ على السيارتين وتسليمهما لإدارة المرور، مع الشروع في تحرير 2 محضر مخالفة بيئية ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

وأكدت صلاح، استمرار الجهود الرقابية، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على حق الجميع في بيئة نظيفة وآمنة.
 

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة التصدي لكافة صور التلوث البيئي والحفاظ على الصحة العامة، موجهاً بسرعة فحص شكاوى المواطنين الواردة بشأن الممارسات البيئية المخالفة، والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة. 

