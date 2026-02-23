ضبط صاحب مستودع وسيارة محملة بالأسطوانات قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا

نجحت مديرية التموين بقنا، فى ضبط صاحب مستودع بوتاجاز، وسيارة محملة بالأسطوانات، قبل بيعها بالسوق السوداء أو بالسعر الرسمي المعلن، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، بضبط أعمال توزيع أسطوانات البوتاجاز وأحكام السيطرة عليها.

ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة شكاوى المواطنين بشأن أسعار اسطوانات البوتاجاز بجميع مراكز وقرى المحافظة، وضبط المخالفين من أجل منع أي محاولة لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المحدد بـ 235 جنيهًا.

وأوضح محافظ قنا، بأن مديرية التموين بقيادة المهندس حسن القط، شنت عدد من الحملات المكثفة لإحكام الرقابة على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز، بالتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة للمديرية، ومباحث التموين، والوحدات المحلية.

فيما قال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات الرقابية نجحت في ضبط سيارة محملة بـ 50 أسطوانة بوتاجاز منزلية، وذلك أثناء محاولة تهريبها لبيعها في السوق السوداء بدائرة مركز قنا، بقصد التربح غير المشروع، وجرى تحرير محضر جنحة بالواقعة، والتحفظ على السيارة والاسطوانات تحت تصرف الجهات المختصة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأن جهود الرقابة التموينية نجحت أيضًا، في ضبط صاحب مستودع بوتاجاز لقيامه ببيع الاسطوانات للمواطنين بأزيد من السعر الرسمي المقرر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد القط، على أن مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، لن تتهاون مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بقوت المواطنين، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على كافة المستودعات، لضمان الانضباط التام في الأسواق.

وطالب وكيل وزارة التموين بقنا، المواطنين، ضرورة التعاون الإيجابي والإبلاغ الفوري، عن أي نقص في المعروض من أسطوانات البوتاجاز، أو في حال قيام أي مستودع بالبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو الامتناع عن البيع بقصد الاحتكار، عبر الأرقام الرسمية المعلنة.

أرقام التواصل الآتية: 0963334927-0963339548- 0963338137

إدارة تموين أبوتشت: 01119562857

إدارة تموين فرشوط: 01009724241

إدارة تموين نجع حمادي:01093269055

إدارة تموين دشنا:01026080201

إدارة تموين بندر ومركز قنا:01067774799

إدارة تموين قفط: 01017093474

إدارة تموين قوص: 01031363930

إدارة تموين نقادة: 01000601601

إدارة تموين الوقف: 01159265814



