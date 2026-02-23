أخبار قنا.. حملة لمصادرة الألعاب النارية ورفع الإشغالات بشوارع أبوتشت.. تطعيم 30 كلبا ضالا بنطاق المستشفى العام والكورنيش

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، ويؤكد شن حملة لمصادرة الألعاب النارية ورفع الإشغالات بشوارع أبوتشت، تحصين 30 كلبًا ضالًا بمناطق المستشفى العام والكورنيش، وحدات سكان قنا تطلق سلسلة مبادرات توعوية وتنموية بالقرى والنجوع تحت شعار"بناء الإنسان"، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام تقدم الرعاية لـ322 مريضًا وتنفذ 3148 جلسة خلال شهر يناير، ومهرجان مسرح الجنوب يعلن تنفيذ 5 ورش خلال دورته العاشرة.

محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام



تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بمقر ديوان عام المحافظة، للوقوف على سير العمل بالمنظومة والتأكد من جاهزيتها الكاملة لإدارة الأزمات والتدخل السريع.

واطلع محافظ قنا، على آليات عمل المركز التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة، لربط كافة الجهات الحيوية مثل الإسعاف، والإطفاء، والنجدة، والمرافق، في منصة موحدة، واستمع لشرح من أحمد عبدالخالق، مدير مركز السيطرة، حول كيفية استقبال البلاغات وتحويلها فورًا للجهات المختصة، لضمان أقل زمن استجابة ممكن.

محافظ قنا: حملة لمصادرة الألعاب النارية ورفع الإشغالات بشوارع أبوتشت

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالديوان العام، حملات الإشغالات الموسعة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة سيد تمساح، رئيس المركز، والتي استهدفت شوارع المدينة والميادين العامة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري للشارع القنائي، وضمان السيولة المرورية ومنع أي تعديات تعيق حركة المارة.



ووجه محافظ قنا، بضرورة متابعة ورفع كافة الاشغالات على الأرصفة، وفرض هيبة القانون، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأي تجاوزات تمس حق المواطن في طريق آمن ومنظم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.



بتوجيهات محافظ قنا.. تحصين 30 كلبًا ضالًا بمناطق المستشفى العام والكورنيش

تمكنت مديرية الطب البيطري بقنا، تحصين عدد من الكلاب الضالة، ضمن الحملات الدورية التي تشنها المديرية للسيطرة على الأمراض الوبائية والمشتركة، في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التوسع في حملات التحصين والتعامل السريع مع بؤر تجمع الكلاب الضالة، خاصة في المناطق السكنية للمواطنين والمنشآت الصحية والسياحية.

تحت شعار"بناء الإنسان"..وحدات سكان قنا تطلق سلسلة مبادرات توعوية وتنموية بالقرى

أطلقت وحدة السكان بمحافظة قنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سلسلة من الحملات والفعاليات المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الظواهر السلبية، في إطار الجهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وضمن رؤية القيادة السياسية للسيطرة على النمو السكاني وتحديات التنمية.

وثمن محافظ قنا، الجهود الميدانية التي تبذلها وحدة السكان بالمحافظة، من أجل الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تنمية الوعي والتثقيف، هي الركيزة الأساسية لنجاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قنا العام تقدم الرعاية لـ322 مريضًا وتنفذ 3148 جلسة خلال شهر

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى حققت معدلات أداء مرتفعة خلال شهر يناير 2026، بما يعكس حجم العمل الكبير والجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق الطبية والتمريضية لخدمة المرضى على مدار الساعة، فى إطار جهود الدولة المستمرة لدعم مرضى الفشل الكلوى وتوفير خدمة علاجية منتظمة وآمنة.



وأوضح محمد الديب، بأن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي الذين تم تقديم الخدمة لهم بلغ 322 مريضًا، من بينهم 28 حالة احتاجت إلى متابعة دقيقة ورعاية طبية مكثفة، حيث تم التعامل مع جميع الحالات وفق أحدث بروتوكولات العلاج، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى.

مهرجان مسرح الجنوب يعلن تنفيذ 5 ورش خلال دورته العاشرة بقنا



أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، عن تنظيم 5 ورش تدريبية متخصصة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، دورة المخرج الكبير عصام السيد وبرئاسة شرفية للنجم سامح حسين والمقرر إقامتها بمحافظة قنا خلال الفترة من1 إلى 6 مارس المقبل، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال الكاتب بكرى عبد الحميد، مدير المهرجان، إن فعاليات الدورة العاشرة تقام برعاية كل من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، في إطار دعم مؤسسي متكامل يسعى إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني في صعيد مصر، وتمكين الشباب من أدوات العمل المسرحي الاحترافي.