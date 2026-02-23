قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. حملة لمصادرة الألعاب النارية ورفع الإشغالات بشوارع أبوتشت.. تطعيم 30 كلبا ضالا بنطاق المستشفى العام والكورنيش

تحصين الكلاب الضالة بقنا
تحصين الكلاب الضالة بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، ويؤكد شن حملة لمصادرة الألعاب النارية ورفع الإشغالات بشوارع أبوتشت، تحصين 30 كلبًا ضالًا بمناطق المستشفى العام والكورنيش، وحدات سكان قنا تطلق سلسلة مبادرات توعوية وتنموية بالقرى والنجوع تحت شعار"بناء الإنسان"، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام تقدم الرعاية لـ322 مريضًا وتنفذ 3148 جلسة خلال شهر يناير، ومهرجان مسرح الجنوب يعلن تنفيذ 5 ورش خلال دورته العاشرة.

محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام
 

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بمقر ديوان عام المحافظة، للوقوف على سير العمل بالمنظومة والتأكد من جاهزيتها الكاملة لإدارة الأزمات والتدخل السريع.

واطلع محافظ قنا، على آليات عمل المركز التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة، لربط كافة الجهات الحيوية مثل الإسعاف، والإطفاء، والنجدة، والمرافق، في منصة موحدة، واستمع لشرح من أحمد عبدالخالق، مدير مركز السيطرة، حول كيفية استقبال البلاغات وتحويلها فورًا للجهات المختصة، لضمان أقل زمن استجابة ممكن.

محافظ قنا: حملة لمصادرة الألعاب النارية ورفع الإشغالات بشوارع أبوتشت

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالديوان العام، حملات الإشغالات الموسعة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة سيد تمساح، رئيس المركز، والتي استهدفت شوارع المدينة والميادين العامة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري للشارع القنائي، وضمان السيولة المرورية ومنع أي تعديات تعيق حركة المارة.
 

ووجه محافظ قنا، بضرورة متابعة ورفع كافة الاشغالات على الأرصفة، وفرض هيبة القانون، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأي تجاوزات تمس حق المواطن في طريق آمن ومنظم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.
 

بتوجيهات محافظ قنا.. تحصين 30 كلبًا ضالًا بمناطق المستشفى العام والكورنيش

تمكنت مديرية الطب البيطري بقنا، تحصين عدد من الكلاب الضالة، ضمن الحملات الدورية التي تشنها المديرية للسيطرة على الأمراض الوبائية والمشتركة، في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التوسع في حملات التحصين والتعامل السريع مع بؤر تجمع الكلاب الضالة، خاصة في المناطق السكنية للمواطنين والمنشآت الصحية والسياحية.

تحت شعار"بناء الإنسان"..وحدات سكان قنا تطلق سلسلة مبادرات توعوية وتنموية بالقرى

أطلقت وحدة السكان بمحافظة قنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سلسلة من الحملات والفعاليات المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الظواهر السلبية، في إطار الجهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وضمن رؤية القيادة السياسية للسيطرة على النمو السكاني وتحديات التنمية.

وثمن محافظ قنا، الجهود الميدانية التي تبذلها وحدة السكان بالمحافظة، من أجل الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تنمية الوعي والتثقيف، هي الركيزة الأساسية لنجاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قنا العام تقدم الرعاية لـ322 مريضًا وتنفذ 3148 جلسة خلال شهر

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى حققت معدلات أداء مرتفعة خلال شهر يناير 2026، بما يعكس حجم العمل الكبير والجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق الطبية والتمريضية لخدمة المرضى على مدار الساعة، فى إطار جهود الدولة المستمرة لدعم مرضى الفشل الكلوى وتوفير خدمة علاجية منتظمة وآمنة.
 

وأوضح محمد الديب، بأن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي الذين تم تقديم الخدمة لهم بلغ 322 مريضًا، من بينهم 28 حالة احتاجت إلى متابعة دقيقة ورعاية طبية مكثفة، حيث تم التعامل مع جميع الحالات وفق أحدث بروتوكولات العلاج، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى.

مهرجان مسرح الجنوب يعلن تنفيذ 5 ورش خلال دورته العاشرة بقنا
 

أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، عن تنظيم 5 ورش تدريبية متخصصة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، دورة المخرج الكبير عصام السيد وبرئاسة شرفية للنجم سامح حسين والمقرر إقامتها بمحافظة قنا خلال الفترة من1 إلى 6 مارس المقبل، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال الكاتب بكرى عبد الحميد، مدير المهرجان، إن فعاليات الدورة العاشرة تقام برعاية كل من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، في إطار دعم مؤسسي متكامل يسعى إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني في صعيد مصر، وتمكين الشباب من أدوات العمل المسرحي الاحترافي.

قنا شوارع أبوتشت الألعاب النارية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ أخبار قنا الكلاب الضالة مهرجان مسرح الجنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

الزمالك

مصير جون إدوارد وشركة الكرة .. بشرى سارة لجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

الطفل مازن محمد

أحد افراد أسرة الطفل مازن : طفل استدرجه من الحضانة وناداه باسمه.. ومازن لم يخرج للعب بل سلم لآخر قبل العثور عليه غارقا في الترعة

فينيسيوس

أزمة جديدة تهز الدوري الإسباني.. فينيسيوس في مرمى الهتافات وريال مدريد يدفع الثمن

محمد صلاح

البريمرليج لا يزال سوق الأثرياء .. هالاند الأغلى عالميا في رواتب اللاعبين.. ومحمد صلاح الأعلى بين نجوم العرب

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد