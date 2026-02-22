قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
محافظات

محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام

مركز سيطرة الشبكة الوطنية
مركز سيطرة الشبكة الوطنية
يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بمقر ديوان عام المحافظة، للوقوف على سير العمل بالمنظومة والتأكد من جاهزيتها الكاملة لإدارة الأزمات والتدخل السريع.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالخالق، مدير مركز السيطرة، وعدد من المسؤولين بالمركز والديوان العام.

واطلع محافظ قنا، على آليات عمل المركز التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة، لربط كافة الجهات الحيوية مثل الإسعاف، والإطفاء، والنجدة، والمرافق، في منصة موحدة، واستمع لشرح من أحمد عبدالخالق، مدير مركز السيطرة، حول كيفية استقبال البلاغات وتحويلها فورًا للجهات المختصة، لضمان أقل زمن استجابة ممكن.

وأكد محافظ قنا، خلال تفقده للمركز، بأن وجود هذا المركز المتطور داخل ديوان عام المحافظة يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار، ويهدف بالأساس إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال التنسيق اللحظي بين كافة الأجهزة التنفيذية.

كما وجه الببلاوي، العاملين بالمركز بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، مشددًا على أهمية التدريب المستمر للكوادر البشرية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة عالية.

جدير بالذكر، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بالديوان العام، تعد العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية والميدانية، حيث توفر تغطية متكاملة تضمن سرعة تداول المعلومات والسيطرة الكاملة على أي أحداث طارئة في كافة مراكز وقرى المحافظة.

قنا مركز الشبكة الوطنية للطوارئ أحداث طارئة السيناريوهات الطارئة التحول الرقمي مركز السيطرة إدارة الأزمات

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
جيب جلاديتور
