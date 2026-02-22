محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بمقر ديوان عام المحافظة، للوقوف على سير العمل بالمنظومة والتأكد من جاهزيتها الكاملة لإدارة الأزمات والتدخل السريع.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالخالق، مدير مركز السيطرة، وعدد من المسؤولين بالمركز والديوان العام.

واطلع محافظ قنا، على آليات عمل المركز التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة، لربط كافة الجهات الحيوية مثل الإسعاف، والإطفاء، والنجدة، والمرافق، في منصة موحدة، واستمع لشرح من أحمد عبدالخالق، مدير مركز السيطرة، حول كيفية استقبال البلاغات وتحويلها فورًا للجهات المختصة، لضمان أقل زمن استجابة ممكن.

وأكد محافظ قنا، خلال تفقده للمركز، بأن وجود هذا المركز المتطور داخل ديوان عام المحافظة يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار، ويهدف بالأساس إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال التنسيق اللحظي بين كافة الأجهزة التنفيذية.

كما وجه الببلاوي، العاملين بالمركز بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، مشددًا على أهمية التدريب المستمر للكوادر البشرية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة عالية.

جدير بالذكر، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بالديوان العام، تعد العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية والميدانية، حيث توفر تغطية متكاملة تضمن سرعة تداول المعلومات والسيطرة الكاملة على أي أحداث طارئة في كافة مراكز وقرى المحافظة.