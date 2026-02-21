قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

حامل بالشهر الثامن..مستشفى قنا العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد توقف بعضلة القلب

فريق مستشفى قنا العام
فريق مستشفى قنا العام
يوسف رجب

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إنقاذ حياة أم وجنينها بعد تعرضها لمضاعفات شديدة الخطورة، وذلك في إطار جهود المستشفى المستمرة للتعامل الفورى مع الحالات الحرجة وتقديم رعاية طبية متكاملة، في إنجاز طبي جديد يعكس مستوى الجاهزية والتكامل داخل المستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور مصطفى متولي، المدير الفني لمجمع رعايات قنا.
 

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن قسم النساء والتوليد استقبل يوم المريضة يسرية ع .ع، يوم ١٢ فبراير، حامل في الشهر الثامن وتعاني من نزيف حاد استدعى التدخل العاجل، وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة العمليات، حيث جري تدخل جراحي عاجل لإنقاذ الجنين وإتمام الولادة بنجاح.

وتابع الديب، وعقب خروج الحالة من العمليات، تعرضت المريضة لتوقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية مع انخفاض شديد بدرجة الوعي، ما استدعى نقلها فورًا إلى مجمع رعايات قنا، وتم على الفور إجراء إنعاش قلبي رئوي مكثف استمر قرابة ساعة كاملة حتى عادت الدورة الدموية واستقرت الحالة بفضل الله.

وأضاف مدير مستشفى قنا العام، وجرى وضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي وتطبيق بروتوكول علاجي متكامل داخل العناية المركزة، ومع المتابعة الدقيقة تحسن مستوى الوعي واستقرت المؤشرات الحيوية، وتم فصلها من جهاز التنفس الصناعي في اليوم التالي.

وأشار الديب، إلى أن المريضة خرجت من المستشفى يوم ١٨ فبراير بناءً على طلبها بعد تحسن حالتها العامة واستقرارها، كما أن حالة المولود مستقرة وبصحة جيدة، وتتقدم إدارة المستشفى بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطباء وهيئة التمريض وكافة العاملين بقسم النساء والتوليد ومجمع الرعايات، لما بذلوه من جهد مخلص وروح عمل جماعي كان له بالغ الأثر في إنقاذ حياة الأم وطفلها.

قنا مستشفى قنا العام الشهر الثامن توقف بعضلة القلب أخبار قنا

