صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
محافظات

محافظ قنا: ملتزمون بالأسعار المخفضة في معارض أهلا رمضان وستتصدى بكل حزم لأي ممارسات احتكارية

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، رسالة مباشرة للتجار المشاركين بمعارض أهلا رمضان، مفادها أن الدولة توفر لهم الأماكن والتجهيزات بالمجان كنوع من الدعم، والمقابل الحقيقي الذي ننتظره هو التخفيف عن كاهل المواطن وتوفير السلع بأسعار مخفضة فعلياً.


جاء ذلك خلال​ تفقد محافظ قنا، سير العمل بمعرض أهلاً رمضان بمدينة نجع حمادي، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية، خلال شهر رمضان المبارك ودعماً للفئات الأولى بالرعاية.

و​يقام المعرض بالتعاون بين مديرية التموين بقنا، والغرفة التجارية، تنفيذاً لتوجهات الدولة في توسيع نطاق المنافذ السلعية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان استقرار الأسعار وتوافر المخزون السلعي طوال الشهر الكريم.
 

​وتفقد الببلاوي، أقسام المعرض التي تضم باكيات مجهزة، بمشاركة كبار التجار والموردين، ويقدم المعرض تشكيلة واسعة من ​السلع الأساسية والمواد الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، بجانب ياميش رمضان، بخصومات مميزة تهدف لتحقيق التوازن السعري في الأسواق المحلية.

وشدد الببلاوي، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق، مؤكداً أن المحافظة ستتصدى بكل حزم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

رافق المحافظ خلال جولته ​حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و​النائب الحسن علي عباس، والنائبة وفاء رشاد، عضوا مجلس الشيوخ، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

