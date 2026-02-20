سعر الذهب يرتفع 15 جنيها مساء اليوم 20-2-2026

ارتفع سعر الذهب مرة أخري مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب زيادة بقيمة تبلغ 15 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية.

معدل زيادة

مع منتصف تعاملات اليوم سجل سعر جرام الذهب زيادة قيمته 175 جنيه على الأقل خلال اليومين الماضيين.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6765 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7731 جنيه للشراء و 6774 جنيه للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيه للشراء و 7035 جنيه للبيع

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6765 جنيه للشراء و 6715 جنيه للبيع

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5798 جنيه للشراء و 5755 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 54.12 ألف جنيه للبيع و 53.72 ألف جنيه للبيع .

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5068 دولار للشراء و 5067 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمية

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، بعدما سجلت قفزة قوية تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، في ظل ضعف السيولة بسبب عطلات رأس السنة القمرية، بينما يواصل المستثمرون تقييم المخاطر الجيوسياسية المستمرة والإشارات المتباينة الصادرة عن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4,971.55 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,991.59 دولار.

وكان المعدن الأصفر قد قفز بنسبة 2.1% أمس ، متجاوزًا مؤقتًا مستوى 5,000 دولار للأوقية، ليستعيد معظم خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي .

وجاءت التحركات السعرية في ظل أحجام تداول محدودة، مع إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية الكبرى بسبب عطلات رأس السنة القمرية، ما أدى إلى تضخيم التقلبات قصيرة الأجل.