دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
اقتصاد

سعر الذهب يرتفع 15 جنيها مساء اليوم 20-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مرة أخري مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع 

وسجل سعر جرام الذهب زيادة بقيمة تبلغ 15 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

معدل زيادة

مع منتصف تعاملات اليوم سجل سعر جرام الذهب زيادة قيمته 175 جنيه على الأقل خلال اليومين الماضيين.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6765 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7731 جنيه للشراء و 6774 جنيه للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيه للشراء و 7035 جنيه للبيع

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6765 جنيه للشراء و 6715 جنيه للبيع

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5798 جنيه للشراء و 5755 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو  54.12 ألف جنيه للبيع و 53.72 ألف جنيه للبيع .

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5068 دولار للشراء و 5067 دولار للبيع.

انخفاض سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمية

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، بعدما سجلت قفزة قوية تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، في ظل ضعف السيولة بسبب عطلات رأس السنة القمرية، بينما يواصل المستثمرون تقييم المخاطر الجيوسياسية المستمرة والإشارات المتباينة الصادرة عن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4,971.55 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,991.59 دولار.

سعر الذهب

وكان المعدن الأصفر قد قفز بنسبة 2.1% أمس ، متجاوزًا مؤقتًا مستوى 5,000 دولار للأوقية، ليستعيد معظم خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي .

وجاءت التحركات السعرية في ظل أحجام تداول محدودة، مع إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية الكبرى بسبب عطلات رأس السنة القمرية، ما أدى إلى تضخيم التقلبات قصيرة الأجل.

