نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن حرصه على تحقيق العدالة بين أبنائه، مؤكدًا أنه قام بتقسيم ممتلكاته عليهم بالتساوي.

وقال ردًا على سؤال حول عدالته بين الأبناء والبنات: "أه طبعًا، قسمت كل حاجة على الولاد"، موضحًا أنه وزّع كل ما يملك على أبنائه الأربعة.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه لم ينتظر إلى ما بعد وفاته لإتمام هذه الخطوة، بل قام بتقسيم أمواله ومنحها لهم في حياته، قائلًا: "قسمت حاجتي كلها وأنا عايش يعني على الأربعة"، مضيفًا أنه أعطاهم مستحقاتهم من الآن.

وأوضح ساويرس أن اتخاذ هذا القرار جاء تجنبًا لحدوث أي خلافات مستقبلية، متابعا: "أحسن، يبقى ميحصلش خلافات وأبقى أنا موجود وشايف اللي يحصل إيه وكدا"، في إشارة إلى رغبته في متابعة الأمور بنفسه وضمان سيرها بشكل منظم.

وعن إنفاقه الشخصي، أوضح أنه احتفظ لنفسه بجزء من أمواله، لكنها بتخلص بسرعة كل شوية"، لافتًا إلى أن أكثر ما ينفق عليه يتمثل في الطائرة والمراكب والبيوت التي يمتلكها.