تشكيل مواجهة التعاون والفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي التعاون والفيحاء عن تشكيل فريقهما لمواجتهما المرتقبة بينهما على ملعب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل التعاون كالتالي:

حراسة المرمى: مايلسون

خط الدفاع: محرزي - الدوسري - لاجامي - المفرج

خط الوسط: فلافيو - المهديوي - فولجيني

خط الهجوم: بيتكوف - مارتينيز - بيل

البدلاء:

مشعل يوسف العلائلي - بسام محمد الحريجي - كشيم القحطاني - محمد القحطاني - فهد الرشيدي - أحمد باحسين - عبدالإله هوساي - عبد القدوس عطية - سيف رجب

وجاء تشكيل الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمي: موسكيرا

خط الدفاع: البقعاوي - سمولينج - فيلانويفا - بامسعود

خط الوسط: البيشي - الكعبي

خط الهجوم: دهل - بنزية - ساكالا

البدلاء:

مالك عبد المنعم - عبد الرؤوف الدقيل - نواف الحارثي - خالد الرماح - مخير الرشيدي - زياد الصحفي - سيلفر جانفولا - ستيليانوس فرونتيس - ريان عناد المطيري