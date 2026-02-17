قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فبراير الإقالات في دوري روشن.. سباق الزمن يلتهم المدربين ويحول الدكة إلى أكثر المقاعد سخونة في السعودية

البرتغالي سيرجيو كونسيساو
البرتغالي سيرجيو كونسيساو

لم يعد مقعد المدير الفني في الدوري السعودي للمحترفين مجرد موقع قيادي داخل الملعب بل تحول في فبراير إلى ما يشبه كرسيا كهربائيا تتبدل عليه الأسماء بوتيرة تعكس ضيق هامش الصبر واتساع سقف الطموحات.

ومع دخول الموسم منعطفاته الحاسمة اختارت إدارات عدة أندية الضغط على زر التغيير في محاولة لتدارك ما يمكن تداركه قبل أن تغلق الجولات الأخيرة أبوابها بلا رحمة.

حتى الجولة الثانية والعشرين شهدت المسابقة 8 قرارات إقالة داخل 7 أندية بينها ناد واحد غير مدربه مرتين بينما تمسك 11 ناديا بأجهزته الفنية وأصبح الاستقرار ميزة تنافسية نادرة في سباق تتقارب فيه النقاط وتشتد فيه الأعصاب.

الشباب يشعل الشرارة الأخيرة

أحدث حلقات هذا المسلسل جاءت من بوابة الشباب الذي أنهى مشوار مدربه الإسباني إيمانويل ألجواسيل وفتح الباب أمام الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة المرحلة المقبلة.

القرار لم يكن مفاجئا بقدر ما كان انعكاسا لواقع ضاغط فالفريق لا يريد أن تتسع الفجوة مع فرق الوسط ولا أن يجد نفسه خارج حسابات المنافسة.

المصادر تشير إلى أن عقد المدرب الإسباني لا يتضمن شرطا جزائيا لكنه يضمن رواتب العام ونصف العام المتبقيين ما يضع الإدارة أمام معادلة مالية حساسة بين الرغبة في التغيير وكلفة القرار.

وفي الوقت ذاته يدرك بن زكري أن مهمته تبدأ تحت ضغط الزمن حيث لا مساحة لفترة جس نبض طويلة.

الجزائري نور الدين بن زكري

الاتحاد من بطل مزدوج إلى مراجعة مبكرة

القصة الأبرز تعود إلى الاتحاد الذي فاجأ الجميع بإقالة الفرنسي لوران بلان رغم قيادته الفريق إلى لقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي.. أربع جولات فقط كانت كافية لإعادة الحسابات ليصل البرتغالي سيرجيو كونسيساو على أمل تثبيت الإيقاع.

 لوران بلان

لكن المفارقة أن التغيير لم ينه التذبذب بالكامل ما يطرح سؤالا جوهريا هل كانت المشكلة في المدرب أم في توازن المنظومة ككل؟ الاتحاد بميزانيته الضخمة وطموحاته القارية لا يقبل الحلول الوسط وهو ما يجعل أي تعثر مدعاة لمراجعة فورية.

 البرتغالي سيرجيو كونسيساو

القادسية والبحث عن الاتزان

في القادسية غادر الإسباني خوسيه ميجيل جونزاليس ميشال ليخلفه الأيرلندي بريندان رودجرز في محاولة لإعادة الفريق إلى مسار أكثر ثباتا.

الإدارة أرادت مدربًا صاحب خبرة أوروبية وقادرا على إدارة غرفة ملابس متنوعة خاصة أن الصراع في مناطق الوسط لا يقل ضراوة عن سباق القمة.

 الأيرلندي بريندان رودجرز

الرياض تجربة التغيير المزدوج

أما الرياض فكان الأكثر تعبيرا عن حالة البحث المستمر ورحل الإسباني خافيير كاييخا وجاء الأوروجواياني دانيال كارينيو قبل أن يتم إعفاؤه هو الآخر ليستقر المقعد مؤقتا مع البرازيلي ماوريسيو دولاك.

تغيير مرتين في موسم واحد يكشف حجم القلق لكنه يطرح أيضًا تساؤلات حول جدوى الحلول السريعة.

البرازيلي ماوريسيو دولاك

معركة البقاء.. الأخدود والنجمة وضمك

في مناطق الخطر يصبح القرار أسرع فالأخدود أنهى مهمة البرتغالي باولو سيرجيو وأسند المهمة للروماني ماريوس سوموديكا في خطوة هدفها إعادة الروح قبل فوات الأوان.

ماريوس سوموديكا 

النجمة بدوره غير المسار برحيل ماريو سيلفا وقدوم نيستور إل مايسترو الذي نجح في تحقيق فوز طال انتظاره لكن التحدي الحقيقي يبقى في الابتعاد عن القاع.

وفي خميس مشيط اختار ضمك البرازيلي فابيو كاريلي بدلا من البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا في محاولة لتأمين موقع أكثر أمانا قبل الأسابيع الأخيرة.

بين الجرأة والمغامرة

فبراير كشف أن الإدارات السعودية تميل إلى الحسم السريع فالفوارق الضيقة في جدول الترتيب وضغط الجماهير وتضخم سقف التوقعات كلها عوامل تجعل القرار الإداري أقرب إلى سباق مع الزمن غير أن الرهان الحقيقي يبدأ بعد التوقيع من قدرة المدرب الجديد على قراءة بيئة مختلفة والتعامل مع نجوم بأسماء كبيرة وتحويل غرفة الملابس إلى وحدة متماسكة.

الدوري السعودي دخل مرحلته الأكثر حساسية حيث لا مجال لانتظار طويل أو أعذار متكررة والمدربون الجدد يأتون محملين بآمال فورية والإدارات تراقب النتائج جولة بعد أخرى.

وفي ظل هذا الإيقاع المتسارع يبدو أن الاستقرار الفني بات امتيازا نادرا وأن الدكة ستظل الأكثر سخونة حتى صافرة نهاية الموسم.

فهل تنجح هذه التغييرات في إعادة رسم خريطة المنافسة؟ أم أن فبراير سيذكر بوصفه شهر القرارات المتعجلة؟ 

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الشباب إيمانويل ألجواسيل نور الدين بن زكري الاتحاد لوران بلان كأس الملك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

أرشيفية

تحديد أول أيام شهر رمضان.. دول تعلن الأربعاء وأخرى الخميس

محمد بن زايد

محمد بن زايد يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

الصومال الفيدرالية،

وزير الخارجية الصومالي يلتقي مبعوث “إيغاد ” الخاص إلى جنوب السودان

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد