لجنة التحكيم الإسبانية توقف حكام الـ VAR بعد أخطاء تحكيمية

أعلنت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا (CTA) اتخاذ إجراءات تأديبية ضد حكام الفيديو المساعد (VAR) بعد أخطاء تحكيمية بارزة أثارت الجدل في مباريات الدوري الإسباني.

وتضمن القرار إيقاف حكم الـVAR في مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، وكذلك الحكم الذي تولى تقنية الفيديو في لقاء برشلونة ضد ريال سوسيداد، وذلك بعد أن فشلت بعض القرارات في مراجعة أحداث حاسمة بالمباريات.

وقالت اللجنة إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحسين جودة التحكيم وفعالية تقنية الفيديو، وضمان اتخاذ القرارات بشكل دقيق في المباريات المقبلة.

من المتوقع أن تستمر اللجنة في مراقبة أداء حكام الـVAR وإجراء التعديلات اللازمة على التعيينات قبل الجولات القادمة.