الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الجبن بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة، وهي حالة مؤلمة تصيب ملايين الأشخاص نتيجة تراكم الكوليسترول في العصارة الصفراوية داخل المرارة.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature (NPJ Science of Food)، فإن الأشخاص الذين يتناولون الجبن مرة واحدة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بحصوات المرارة بنسبة 26.3% مقارنةً بمن لا يتناولونه إطلاقًا.

واعتمد الباحثون من Lanzhou University في الصين على تحليل بيانات نحو 400 ألف بالغ في المملكة المتحدة، وتمت متابعتهم لمدة 10 سنوات.

وخلال فترة الدراسة أُصيب 4% من المشاركين بحصوات المرارة (Cholelithiasis).
تناول الجبن مرة أسبوعيًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 13%.

وكشفت نتائج الدراسة، تناوله من مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا خفّض الخطر بنسبة 20%، تناوله يوميًا ارتبط بأكبر نسبة انخفاض بلغت 26.3%، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لماذا قد يحمي الجبن من حصوات المرارة؟

ويرجّح الباحثون عدة تفسيرات محتملة، منها:
الكالسيوم الموجود في الجبن قد يساعد المرارة على التفريغ المنتظم، ما يمنع تبلور الكوليسترول وتكوّن الحصوات.

وأفاد الباحثون، أن الجبن قد ساهمت في رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL-C)، الذي يساعد الجسم على نقل الكوليسترول بأمان وتقليل ترسبه في العصارة الصفراوية.

وأشار الباحثون إلى أن الجبن قد يكون عاملًا غذائيًا قابلًا للتعديل يمكن أن يساهم في الوقاية من حصوات المرارة، خاصة لدى الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بها.

ما هي حصوات المرارة؟

وتتكون حصوات المرارة هي ترسبات صلبة صغيرة داخل المرارة، وهي كيس صغير يقع أسفل الكبد ويخزن العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون. وتتكوّن غالبًا من الكوليسترول.

وتحدث الحالة عندما يتراكم الكوليسترول بكميات كبيرة في العصارة الصفراوية، ما يؤدي إلى تبلوره وتكوّن حصوات قد تسبب ألمًا شديدًا في حال انسداد القنوات الصفراوية.

وترتبط حصوات المرارة بعدة عوامل، منها:

ـ فقدان الوزن السريع
السمنة

ـ تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة

ـ الإصابة بالسكري من النوع الثانية

هل يُنصح الجميع بتناول الجبن؟

ورغم النتائج الإيجابية، تشير التوصيات الصحية إلى أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق مع حصوات المرارة قد يُنصحون بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ومنها بعض أنواع الجبن لأنها قد تثير نوبات الألم.

وأكد الباحثون أن النتائج تُظهر ارتباطًا وليس علاقة سببية مباشرة، داعين إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم الآليات البيولوجية بشكل أعمق قبل إصدار توصيات صحية رسمية.

