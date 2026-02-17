الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ماذا يفعل من سيسافر من مصر إلى السعودية لعمل عمرة غدًا الأربعاء؟ حيث سيكون هو المتمم لشهر شعبان في مصر، وهو اليوم الأول من رمضان في السعودية، علمًا بأنَّ السفر سيكون بعد الفجر.

كما أجابت دار الإفتاء، في بيان لها، عن سؤال حول ماذا يفعل أيضا العائد من العمرة غدًا من السعودية إلى مصر؟ علمًا بأن سفره سيكون بعد الفجر.

حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان

وأوضحت دار الإفتاء أن من سيسافر من مصر إلى السعودية غدًا بعد الفجر لا يصوم؛ لأن الأربعاء غدًا في مصر ما زال من شهر شعبان، ولم يدخل رمضان في البلد الذي سافر منه.

وأضافت الإفتاء أنه عند وصوله إلى السعودية حيث بدأ رمضان، فإنه يُستحب له أن يمسك بقية اليوم عن الأكل والشرب مراعاة لحرمة رمضان.

وتابعت "من سيسافر من السعودية إلى مصر غدًا بعد الفجر فإن غدًا في السعودية هو أول يوم رمضان؛ لذلك يجب عليه الصيام؛ لأنه بدأ يومه في أول يوم من رمضان في البلد الذي هو فيه، ويُكمل صيامه ولا يفطر إذا وصل إلى مصر أثناء النهار.

واختتمت دار الإفتاء بيانها، “في كل الأحوال فإنَّ الإنسان يتبع المكان الذي هو فيه صومًا وإفطارًا، فإذا كان صيامه قد بلغ 29 يومًا أو أكثر فقد أتم صومه، وما زاد على 30 يومًا يكون تطوعًا، وإن صام 28 يومًا فقط فإنه يصوم يومًا بعد العيد حتى يصل به إلى صيام 29 يومًا الذي هو أقل الشهر”.

بيان دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان

يذكر أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام 1447 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء.

وأعلنت الإفتاء، في بيانها، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان، وعلى ذلك، فإن يومَ الأربعاء الموافق 18 شهر فبراير لعام 2026 هو آخر يوم في شهر شعبان .