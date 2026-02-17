نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة

كشفت الفنانة حنان مطاوع تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني «المصيدة»، المقرر عرضه على شاشة قناة النهار خلال رمضان 2026، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة مختلفة وجديدة في مشوارها الفني.



وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «تجربة مختلفة بالنسبة لي، بقالي زمن معملتش حاجة لايت وغنية بأكتر من شخصية، وفيها تحديات كتيرة جدًا، وأتمنى تكون ممتعة للمشاهد زي ما هي ممتعة بالنسبة لي».

وأوضحت أنها تجسد خلال الأحداث دور «نصابة محترفة»، مشيرة إلى أنها سبق وقدمت أدوارًا " لايت " في المسرح والتلفزيون منذ سنوات، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها هذا اللون في مسلسل من 15 حلقة.



وأضافت: «عملت أدوار لايت من ست سنوات، لكن دلوقتي مبسوطة إني بعمل شخصية زي دي وبغير جلدي».



واختتمت حديثها بالتأكيد على انتهاء التصوير في الساعات الأولى من الفجر، معربة عن سعادتها بالعمل الذي يجمع بين الكوميديا والأحداث التشويقية، ويتناول قضية مهمة تتعلق بالاختراقات والسرقة الإلكترونية.