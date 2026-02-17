خالد سليم ينتهي من تصوير مسلسل "المصيدة" ويكشف كواليس دوره النفسي

انتهى الفنان خالد سليم فجر اليوم، رسميًا؛ من تصوير مشاهده في مسلسل «المصيدة»، الذي يشاركه بطولته النجمة حنان مطاوع، في عمل درامي تشويقي يعتمد على التحليل النفسي العميق والصراعات الإنسانية المركبة.

وكشف خالد سليم عن البوستر الرسمي للمسلسل، الذي يجمعه بالفنانة حنان مطاوع.

وأوضح أن الشخصية التي يقدمها في «المصيدة» مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، وتمنحه مساحة واسعة لاستكشاف تعقيدات النفس البشرية، من خلال علاقات متشابكة وصراعات داخلية متصاعدة، في إطار درامي يعتمد على التشويق والتوتر النفسي.

يأتي انتهاء تصوير «المصيدة» بالتوازي مع انشغال خالد سليم بمشروع درامي آخر، حيث يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "مناعة" بطولة النجمة هند صبري، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.