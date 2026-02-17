قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هيئة الكتاب تصدر «روح الفيلم» لعبد الهادي شعلان.. قراءة في فلسفة التلقي السينمائي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «روح الفيلم» للكاتب عبد الهادي شعلان، وهو عمل نقدي يتناول تجربة مشاهدة الفيلم السينمائي من زاوية مختلفة، تركز على آليات التلقي وتأثير الخبرات الذاتية في تشكيل الأحكام والانطباعات.


ينطلق المؤلف من فكرة بسيطة وعميقة في آنٍ واحد؛ فمشاهدان قد يجلسان جنبًا إلى جنب داخل قاعة السينما، يشاهدان الفيلم ذاته، بالصوت والصورة نفسيهما، لكنهما يخرجان بانطباعين متباينين، بل ومتعارضين أحيانًا. ويرى شعلان أن هذا الاختلاف لا يعود إلى العمل الفني وحده، بل إلى الخلفيات الثقافية والتجارب الحياتية والمشاعر المتراكمة لدى كل متلقٍ، والتي تتحول إلى مرآة ينعكس عليها ما يُعرض على الشاشة.


ويؤكد الكتاب أن المشاهد لا يتلقى الفيلم بوصفه نصًا بصريًا مجردًا، بل من خلال مخزونه الشخصي؛ فمَن عاش تجربة حب شبيهة بما يقدمه العمل، قد يتماهى مع أبطاله، ويستعيد ذكرياته الخاصة، بينما قد يرفضه آخر مرّ بتجربة مغايرة، ويراه مبالغًا فيه أو بعيدًا عن الواقع. وينسحب الأمر – بحسب المؤلف – على مختلف القيم الإنسانية التي تتناولها السينما، من صداقة ووفاء وخيانة وغيرها، حيث تتدخل التجربة الذاتية لتلوين الحكم وتوجيهه.


ومن هنا يطرح شعلان سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن مشاهدة الفيلم دون إسقاط التجارب الشخصية عليه؟ ويجيب بأن المدخل يكمن في «التجرد»، أي محاولة تلقي العمل بمعاييره الخاصة، وبالمنظور الذي صاغه صُنّاعه، بعيدًا عن انفعالاتنا المسبقة. فالفيلم – في رؤيته – كيان متكامل، صنعه فريق عمل ليعبر عن “روح” محددة، وعلى المشاهد أن يفسح المجال لهذه الروح كي تتسرب إليه، قبل إصدار الأحكام.


ويذهب الكتاب إلى أن تعدد زوايا الرؤية لا يعني التناقض، بل قد يفضي إلى تكامل في الفهم، إذا تحرر المتلقي من أسر تجربته الضيقة. فإدراك «روح الفيلم» هو الغاية التي يسعى إليها المؤلف عبر مقالاته، حيث يحاول الاقتراب من جوهر الأعمال السينمائية، لا من خلال الانطباعات العابرة، بل عبر قراءة واعية تتجاوز الحساسية الشخصية إلى فضاء أرحب من الفهم الجمالي.


يمثل «روح الفيلم» إضافة جديدة إلى إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب في مجال النقد السينمائي، ويطرح دعوة للتأمل في علاقتنا بالفن، وكيف نصوغ أحكامنا عليه بين الذات والموضوع.

الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «روح الفيلم» للكاتب عبد الهادي شعلان الفيلم السينمائي

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

