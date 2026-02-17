قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دهشة الكون والأرض.. كوكب قد يطفو على الماء وأشجار تتفوق على النجوم

كوكب زحل
كوكب زحل
أمينة الدسوقي

 رغم التقدم العلمي الهائل الذي مكن الإنسان من سبر أغوار الفضاء، لا تزال حقائق الكون قادرة على إدهاشنا وإعادة تشكيل نظرتنا إلى العالم من حولنا وبين مفارقات فلكية مذهلة وأرقام بيئية صادمة، تكشف بعض المعلومات العلمية عن واقع يفوق الخيال.

زحل العملاق الذي يمكن أن يطفو

يعد كوكب زحل، السادس من حيث البعد عن الشمس، واحداً من أكثر كواكب النظام الشمسي تميزاً، بفضل حلقاته المذهلة وحجمه الهائل لكن المفارقة الأكثر إثارة تكمن في كثافته المنخفضة بشكل لافت.

فلو افترضنا وجود مسطح مائي هائل بما يكفي لاحتواء الكوكب، فإن زحل قد يطفو فوقه، لأن كثافته أقل من كثافة الماء وتشير التقديرات إلى أن كثافته تعادل نحو 70% فقط من كثافة الماء، ما يجعل فكرة “زحل العائم” أقرب إلى صورة علمية طريفة منها إلى خيال محض.

ويعود ذلك إلى طبيعته الغازية، إذ يتكون أساساً من الهيدروجين والهيليوم، مع احتمال وجود نواة صخرية في الأعماق هذه التركيبة تمنحه كثافة أقل مقارنة بكواكب أخرى، مثل المشتري، الذي تفوق كتلته كتلة زحل لكنه أكثر كثافة بسبب اختلاف بنيته الداخلية.

ومع أن الفكرة جذابة، فإن الواقع يؤكد أنه لا يوجد مسطح مائي في الأرض أو في أي مكان معروف بالنظام الشمسي قادر على احتواء كوكب بهذا الحجم.

مفاجأة أرضية الأشجار أكثر من النجوم

بعيداً عن الفضاء، تحمل الأرض مفاجأة لا تقل إثارة فقد توصل العلماء إلى تقدير يفيد بوجود نحو 3 تريليونات شجرة على كوكبنا، وهو رقم يفوق عدد النجوم في مجرة درب التبانة.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن مجرتنا تضم ما بين 100 و400 مليار نجم، ما يعني أن عدد الأشجار قد يفوق عدد النجوم بنسبة تصل إلى سبعة أضعاف أو أكثر.

هذه المفارقة تبرز جانباً مدهشاً من كوكب الأرض؛ فبينما يبدو الكون شاسعاً بلا حدود، يحتضن كوكبنا تنوعاً حيوياً هائلاً يجعل منه عالماً نابضاً بالحياة.

كيف عدت الأشجار؟

في عام 2015، أجرى باحثون دراسة واسعة النطاق اعتمدت على صور الأقمار الصناعية وبيانات ميدانية وخوارزميات تحليل متقدمة وأسفرت النتائج عن تقدير غير مسبوق لعدد الأشجار، بلغ نحو 3 تريليونات شجرة.

وقد شكل هذا الرقم صدمة علمية، إذ كانت التقديرات السابقة تشير إلى وجود نحو 400 مليار شجرة فقط، ما يعني أن العدد الحقيقي أكبر بثماني مرات تقريباً.

النجوم حساب أكثر تعقيداً

على الجانب الآخر، يبقى إحصاء النجوم مهمة أكثر تعقيداً إذ يعتمد علماء الفلك على نماذج رياضية مبنية على كتلة المجرة وكثافتها وبنيتها العامة، ما يجعل الأرقام تقريبية بطبيعتها.

ومع ذلك، يتفق معظم العلماء على أن عدد نجوم مجرة درب التبانة يتراوح بين 100 و400 مليار نجم، وهو ما يمنح المقارنة مع عدد الأشجار بعداً مدهشاً.

بين اتساع الكون وثراء الأرض

تُظهر هذه الحقائق أن الدهشة لا تكمن دائماً في أعماق الفضاء وحدها، بل قد نجدها أيضاً تحت أقدامنا فبين كوكب غازي قد يطفو لو وُجد له محيط كوني، وكوكب أزرق يحتضن تريليونات الأشجار، تتجلى روعة العلم في قدرته على كشف مفارقات تعيد تعريف إدراكنا للكون والحياة.

الفضاء أغوار الفضاء كوكب زحل الأقمار الصناعية كوكب أزرق زحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

الزمالك

حسن مصطفى يطالب برحيل نجم الزمالك.. تفاصيل

خوان جارسيا

خوان جارسيا ينتقد التحكيم بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا في الليجا

ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يبحث عن تصحيح المسار الأوروبي أمام موناكو في ملحق دوري الأبطال

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد