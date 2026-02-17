قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح يقلب الموازين.. تألق استثنائي يربك القارات ويعيد رسم مستقبله مع ليفربول| ماذا يحدث ؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

أعاد النجم محمد صلاح رسم ملامح المشهد الكروي في إنجلترا بعد عرض لافت أمام برايتون ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، قاد خلاله ليفربول إلى فوز مستحق بثلاثية نظيفة.

هذا التألق لم يكن مجرد انتصار عابر، بل أعاد خلط الأوراق حول مستقبل اللاعب الذي ظل مادة للجدل طوال الأشهر الماضية، وأعاد طرح تساؤلات جديدة بشأن بقائه في "أنفيلد".

مستقبل يتغير من الرحيل إلى التمديد

مع تصاعد الإشادات من أساطير اللعبة والمحللين، عاد الحديث بقوة عن إمكانية استمرار صلاح حتى نهاية عقده في صيف 2027 وربما لما بعد ذلك.

سيناريو البقاء المحتمل يشكل ضربة قوية لخطط عدة أندية كانت تترقب رحيله الصيف المقبل لبناء مشاريعها الرياضية حوله.

وكانت إدارة ليفربول قد درست سابقاً فكرة بيع اللاعب لتجنب رحيله مجاناً لاحقاً وتحقيق عائد مالي كبير يمول صفقات شابة، لكن الطفرة التهديفية لصلاح وقدرته على الحسم في المباريات الكبرى جعلت فكرة التفريط فيه محفوفة بالمخاطر.

إشادات النجوم تضاعف الضغوط

أقر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي ألان شيرر بأن صلاح لا يزال القلب النابض للهجوم الأحمر، مؤكداً أن رحيله الآن قد يدخل الفريق في مرحلة عدم استقرار فني.

كما يضع ذلك المدرب أرني سلوت في موقف حساس أمام الجماهير، التي ترى في النجم المصري رمزاً للفريق في العصر الحديث.

طموحات اندية تتبدد

على الجانب الآخر، تبدو الأندية السعودية الأكثر تضرراً من استعادة صلاح لبريقه.

فقد وضع الاتحاد اللاعب على رأس أولوياته ليكون واجهة المشروع الجديد بعد الفرنسي كريم بنزيما، مع تقارير عن عرض قد يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

كما يسعى القادسية المدعوم من شركة أرامكو لبناء مشروع عالمي حول صلاح، لكن رغبة اللاعب في مواصلة تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي، إلى جانب إشادة زملائه وعلى رأسهم فيرجيل فان دايك، قد تدفعه لتفضيل البقاء في أوروبا.

اهتمام عالمي من أمريكا إلى تركيا

تداعيات تألق صلاح لم تتوقف عند أوروبا أو الخليج، بل امتدت إلى الولايات المتحدة حيث يطمح نادي سان دييجو إف سي لاستقطاب نجم عالمي يمنح الفريق زخماً جماهيرياً مع انطلاقه في الدوري الأمريكي

وفي تركيا، يراقب غلطة سراي المشهد طامحاً لصفقة تاريخية تعيد بريق النجوم الكبار إلى الدوري المحلي.

لكن هذه الطموحات تبدو حالياً تحت التهديد، في ظل المؤشرات التي تؤكد أن اللاعب لا يزال يملك الكثير ليقدمه في أعلى مستويات المنافسة.

الكلمة الأخيرة بيد صلاح

الإشادات التي أطلقها نجوم سابقون مثل ميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر، والحديث عن كونه أحد أعظم أجنحة الدوري الإنجليزي تاريخياً، لم تكن مجرد مجاملات إعلامية، بل تعكس حقيقة استمرار تأثيره في القمة.

يبدو أن زمام المبادرة بات في يد صلاح وحده؛ فقرار واحد منه بالبقاء في أنفيلد قد يقلب حسابات خمسة أندية كبرى، ويُبقي الجميع في حالة ترقب لواحدة من أكثر القصص إثارة في سوق الانتقالات الحديثة.

محمد صلاح النجم محمد صلاح إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي برايتون أنفيلد المدرب أرني سلوت الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

دنيا وإيمي

ثروة قومية.. ريهام سعيد توجة رسالة لـ إيمي ودنيا سمير غانم

المخرج الوثائقي الأميركي فريدريك وايزمان

بعد وفاته.. معلومات مثيرة عن المخرج فريدريك وايزمان

الفنان محمد متولي

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة محمد متولي

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد