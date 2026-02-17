الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي معقد ويجب التعامل معه بدقة لتجنب استنتاجات خاطئة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إنه لا ينبغي الوثوق بالموقف الأمريكي مطلقا.



وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن النظام الأمريكي معقد ويجب التعامل معه بدقة لتجنب استنتاجات خاطئة، ويجب رفع القدرات الدفاعية لأعلى مستوى لضمان ردع أي محاولات للضغط.



وأشارت إلى أنه إذا اعتقد الطرف الآخر أن الضغط قد يغير موقفنا فهذا وهم، وأن إيران يجب أن تكون مستعدة من جميع الجوانب ليعيد الطرف الآخر التفكير قبل أي خطوة خاطئة.



وتابعت: الحوار ممكن إذا اقتضت الظروف لكن يجب أن تظل سوابق الولايات المتحدة في نقض التزاماتها حاضرة لتجنب الوقوع في نفس الخطأ مرتين، وموضوع مفاوضات جنيف هو الملف النووي، وأن محادثاتنا مع الجانب الأمريكي ستستمر حتى عصر اليوم بتوقيت جنيف.



