وقف الملاحقة الأمنية للمئات في احتجاجات إيران

أوردت وكالة تسنيم الإيرانية ما قالت إنه اجراءات لتخفيف الملاحقات الأمنية لعدد كبير من الإيرانيين.

نقلت الوكالة عن السلطة القضائية تأكيدها، وقف الملاحقة الأمنية لمئات المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.



يأتي ذلك فيما سبق وتوعّد رئيس السلطة القضائية في إيران، المحرّضين على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد مؤخرا، بأنهم سيلقون عقابا “بدون أدنى تساهل”.

ونقل موقع "ميزان" عن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي الشهر الماضي قوله "إن الشعب يطالب عن حق بمحاكمة المتّهمين والمحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب والإرهاب والعنف بأسرع ما يمكن ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم".



وأضاف إجئي: "يجب اعتماد أقصى درجات الصرامة في التحقيقات"، مؤكدا أن "العدالة تقتضي محاكمة ومعاقبة، بدون أدنى تساهل، المجرمين الذين حملوا السلاح وقتلوا الناس، أو أشعلوا حرائق أو خرّبوا أو ارتكبوا مجازر".

صعدت إيران حملة اعتقالات على خلفية موجة الاحتجاجات الأخيرة في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً دولية كبيرة بسبب حملة قمع قالت منظمات حقوقية إنها أودت بحياة الآلاف.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء ما تصفه بـ«أعمال شغب وإرهاب»، فيما تقول منظمات حقوقية إن حملة القمع أسفرت عن سقوط آلاف القتلى.